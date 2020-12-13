Uğur Şahin: Pfizer'la Tek Dozluk Aşıyı Değerlendireceğiz

Geliştirdikleri aşının ilk dozdan itibaren etki göstermesi hakkında konuşan BioNTech CEO'su Uğur Şahin, tek dozluk bir aşıyı değerlendireceklerini belirtti. Şahin, aşı üretimi hakkında da konuştu.

Koronavirüs son 1 yılı aşkın süredir etkisini göstermeye devam ederken son haftalarda fazlasıyla umut verici gelişmeler yaşandı. Uzun süredir devam eden aşı çalışmaları neredeyse sona yaklaştı; aşılar testlerde olumlu sonuçlar elde etti. Aşı çalışmalarında en önde gelen isimlerden birisi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıydı.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de uygulanmaya başlamıştı. Aşı, bunun ardından Kanada'dan da onay almış, son olarak dün Amerika Birleşik Devletleri gerekli onayı vermişti. BioNTech'in kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin, bu gelişmeler hakkında yorum yaptı.

Üretim sıkıntılarının çözülmesi gerekiyor:

CNN International ve Reuters'a açıklamalarda bulunan Uğur Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayı hakkında "Bu en önemli dönüm noktasıydı" değerlendirmesinde bulundu. Şahin, aşının hedeflenen üretim miktarının üretimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle düşmesi hakkında da konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"Üretimdeki sıkıntıları çözmemiz gerekiyor. Daha fazla doza ihtiyacımız olacağı çok açık. Bunun üzerinde uğraşıyoruz. Nasıl daha fazla doz üreteceğimizi planlıyoruz."

Bunun yanı sıra Şahin, aşının Marburg'da üretiminin 2021 yılında başlayabileceğini ifade etti. Şahin, sözlerine "Ana planımız 1,3 milyar doz. Genişletilmiş bir plan üzerinde çalışıyoruz. Ölçeği ne kadar genişletebileceğimizi şu an için söyleyemem ama bunu ciddi bir şekilde deneyeceğiz" ifadelerini ekledi.

Tek dozluk aşı değerlendirilecek:

Ülkemizin siparişini verdiği Çin aşısı CoronaVac ve diğer aşılar gibi Pfizer ve BioNTech'in aşısının da 2 doz şeklinde uygulanması öneriliyor. Fakat iki ortak şirketin geliştirdiği aşı, ilk dozdan itibaren etkisini gösterince iki şirket arasında farklı bir konuyu doğurdu. Şahin, bu konuya dair şu şekilde konuştu:

"Bu veriye şaşırdık. İkinci doz uygulandıktan sonra bağışıklığın arttığını biliyorduk. Tek dozluk bir aşı için ortağımız Pfizer'la kesinlikle bir değerlendirme yapacağız."