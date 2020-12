Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Ankara ve İstanbul'da düşüş yaşandığını ancak kısıtlamaların tam netice vermediğini söyledi. Tezer, ayrıca bazı yerlerde yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu dile getirdi.

Dünya genelinde 71,7 milyondan fazla insana bulaşan ve 1,6 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, ülkemizde de oldukça sert bir şekilde hissediliyor. Türkiye, şu an en çok vakanın görüldüğü 8. ülke konumunda bulunuyor.

Kış aylarıyla birlikte koronavirüse bağlı olarak can kayıpları sayısında da sürekli bir artış olduğu gözlemleniyor. COVID-19 sebebiyle Türkiye'de hayatını kaybeden günlük insan sayısı 7 Aralık'tan bu yana 200'ün altına düşmüş değil. Tabii vakaların ve can kayıplarının artmasıyla birlikte çeşitli önlemler alındı ancak görünüşe göre bu önlemler henüz tam olarak netice veremedi.

"Bazı yerlerde yoğun bakım kapasiteleri doldu"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'nin en kalabalık 2 şehriyle ilgili olarak şunları söyledi: "İstanbul ve Ankara'da düşüş var ama önlemler henüz tam olarak netice vermedi." Tezer, alınan kısıtlama kararlarının neticesinin bu hafta görüleceğini de dile getirdi.

Şu an hastanelerde birikme olduğunu, iyileşme süreçlerinin bir süre daha devam edeceğini dile getiren Prof. Dr. Tezer, şu an her gün 30 bin vaka ve 6 bin hastanın olduğunu ve bunların %5'inin ağır hasta olduğunu dile getirdi.

Büyük vaka sayılarının daha çabuk azalacağını ancak ağır hasta sayısının daha yavaş azalacağını söyleyen Tezer, Anadolu'daki sorunların biraz daha yavaş azalacağını dile getirdi. Tezer, ayrıca "Örneğin Hatay, çok kötü durumda. Bazı yerlerde de yoğun bakım kapasiteleri doldu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamalarda, vaka ve ağır hasta sayılarında hedeflenin seviyenin altına düşülmesiyle birlikte getirilen sınırlandırmaların kademeli olarak kaldırılacağını söylemişti.