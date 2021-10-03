Financial Times’a konuşan BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin, COVID-19 konusunda ilerleyen zamanlarda nasıl olaylara tanık olacağımıza ilişkin açıklamalarda bulundu. Henüz yeni bir aşının gerekmediğini fakat önümüzdeki yıl bu durumun farklı olacağını söyleyen Şahin, COVID-19 evriminin daha yeni başladığını belirtti.

Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte tüm dünya biteceği günü beklemeye koyuldu. Bugün büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da hala devam etmekte olan pandemiye sebep olan virüs ailesi hakkında BioNTech’in kurucularından Uğur Şahin pek de iç açıcı olmayan açıklamalarda bulundu.

Financial Times’a konuşan Şahin, yaptığı açıklamalarda virüsün aşıya karşı gösterdiği dirence değindi. Bunun yanında yeni bir aşının gerekip gerekmeyeceği konusunda da açıklamalar yapan Şahin, bu yıl böyle bir şeye gerek olmadığını, fakat ilerleyen zamanlarda durumun farklı olacağını söyledi.

COVID-19 aşısının formülü değişebilir:

Söz konusu virüsün mutasyona uğramaya devam edeceğini söyleyen Şahin, bu mutasyonlarla birlikte aşının ortaya koyduğu bağışıklığın zayıflayacağını söyledi. Yeni bir aşının gerekip gerekmediği konusunda ise şu açıklamaları yaptı:

“Gelecek yılın ortalarına doğru Covid-19 aşısının formülünün değişmesi gerekecek gibi görünüyor çünkü virüs mutasyona uğruyor. Bu yıl yeni bir aşı geliştirmeye gerek yoktu. Fakat gelecek yılın ortalarına doğru çok daha farklı bir durum olacak”

Delta varyantına da değinen Şahin, baskın hale gelen Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu fakat mevcut aşıların etkisini azaltacak kadar farklı olmadığını söyledi. Delta varyantı ve diğer varyantların kontrol altına alınmasında üçüncü doz destekleyici aşıların işe yarayabileceğini belirten Şahin, buna karşılık yeni mutasyonların çıkabileceğini ve aşıların etkisinin zayıflayabileceğini de etkiledi.

Virüsün mutasyonlarına değinmişken evrimi hakkında da konuşan Şahin şu sözleri söyledi:

“Virüs kalacak ve daha da çok adapte olacak. Değişikliğe uğrayacak yeni nesil virüslerin, şu ankinden daha kolay yönetilebilir olacağını öngörmüyoruz. Bu devam eden bir evrim ve evrim henüz başladı”

Son olarak Şahin, 2022 planları hakkında aşı olanlar için üçüncü dozun uygulanacağını, aşıya erişimi olmayanlara da aşı temin edileceğini söyledi. Aşının patentini paylaşın çağrılarına karşılık ise patentleri paylaşmanın kalite kontrolünü riske atacağını söyleyerek cevap verdi.