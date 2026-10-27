Apple, iPhone Duo satın alan kullanıcıların ilk günden yaşadığı ekran çatlaması problemi hakkında açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilerde 23 Ekim’de piyasaya sürülen katlanabilir telefon iPhone Duo’da ciddi bir problem baş gösterdiği belirtilmişti. Ülkemizde de yaşanan bu problemde birçok kullanıcı, telefonu aldıktan kısa süre sonra durduk yere iç ekranda çatlama yaşadıklarını ifade ediyorlardı.

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Bu problemin arkasındaki neden merak edilirken nihayet konu hakkında direkt olarak Apple’dan bir açıklama geldi. ABD’li teknoloji devi, yaptığı açıklamada bu problemi kabul etti ve detaylar paylaştı.

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Kullanıcılara cihazları geri götürmeleri ve değiştirmeleri tavsiye edildi

Apple’ın resmî olarak yaptığı basın açıklamasında, iç ekran çatlaması problemi yaşandığı resmen doğrulandı. Firma, bu sorundan “sınırlı sayıda kullanıcı”nın etkilendiğini belirtti. Yani tüm iPhone Duo sahipleri değil, az sayıda kullanıcı bu problemle karşı karşıya kalıyor. Yine de gelen şikâyetlere baktığımızda oldukça yaygın olduğunu söyleyebiliriz.

Teknoloji devi, iç ekranda sorun yaşayan tüm kullanıcıların doğrudan AppleCare birimiyle irtibata geçmesini ve cihazlarını değiştirmesini tavsiye etti. Yani Apple, eğer bu sorunu yaşıyorsanız şirkete ulaşmanızı ve direkt cihazınızı yenisiyle değiştirmenizi öneriyor.

Sorunu hatırlatalım. Kullanıcılar, cihazı açıp kapatırken menteşe mekanizmasının belirgin şekilde sertleştiğini ve sıkıştığını fark etmişti. Menteşenin zorlanarak açılmasıyla birlikte esnek iç ekranda çatlamalar meydana geldiği görülmüş panelin merkezinden sağ kenarına uzanan parlak, ayırt edici bir çizginin oluştuğu raporlanmıştı.