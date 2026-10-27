GTA 6 Temalı DualSense Kontrolcünün Türkiye Fiyatı Belli Oldu

GTA 6 temalı özel tasarım PS5 DualSense oyun kumandasının Türkiye fiyatı belli oldu.

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6, 19 Kasım tarihinde konsollar için resmen çıkış yapacak. Sony de geçtiğimiz ay GTA 6 şerefine kullanıcıların çok hoşuna giden bir ürün tanıtmıştı. Bu ürün, GTA 6 temalı bir PS5 DualSense kontrolcüydü. Üzerinde GTA 6’dan ilham alan tasarımıyla büyük ilgi çekmişti.

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GTA 6 temalı DualSense kontrolcünün Türkiye’deki satışı da büyük merak konusuydu. Dün ise beklenen haber geldi ve cihaz ülkemizde listelenmeye başladı. Listelemeyle birlikte fiyatı da belli oldu.

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GTA 6 temalı DualSense, Türkiye’de kaç paraya satılacak?

GTA 6 temalı DualSense modeli, MediaMarkt’ta listelenmiş. Şu anda satın alınamasa da listeleme, fiyatının ne kadar olacağını gözler önüne seriyor. Buna göre cihaz, ülkemizde 7.499 TL’lik bir fiyat etiketiyle satılacak. Siyah veya beyaz renklerde satılacağını belirtelim.

Yeni DualSense’in yurt dışında GTA 6’yla birlikte 19 Kasım günü çıkacağı açıklanmıştı. Türkiye’deki satışının ne zaman başlayacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak 19 Kasım’da dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de satışa açılması muhtemel.

Cihazın orta kısmında oyunun isminden ilham alan bir “VI” yer alıyor. Tasarımda genel olarak renkler Vice City'nin gece atmosferinden esinlenerek kullanılmış. Bu yüzden neon pembe ve morun ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bunlar dışında cihazı elinize aldığınızda temas ettiğiniz tutma bölümlerinde ise sıradan düz plastik doku yerine palmiye ağacı formunda hazırlanmış üç boyutlu kabartmalar sizi karşılıyor.