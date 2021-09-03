Üçüncü Doz Aşının Yüzde Kaç Koruma Sağladığı Açıklandı

Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile ilgili konuşan Prof. Uğur Şahin, aşının üçüncü dozunun yüzde 95 koruma sağladığını açıkladı. Şahin, mutasyonlar nedeniyle aşı etkinliğinin düştüğünün bilindiğini ancak sorun olmadığını belirtti.

BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Uğur Şahin, geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla ilgili sevindiren bir açıklamada bulundu. Delta varyantı gibi aşının güvenliğinin tartışılmaya başlamasına yol açan mutasyonlarla ilgili konuşan Şahin, üçüncü doz aşıyla koruma oranının yüzde 95'e ulaştığını açıkladı.

Koronavirüsün delta varyantının aşı etkinliğini azalttığı herkes tarafından bilinen bir şeydi. Hatta bu durum, aşı karşıtlarının da ekmeğine yağ sürmüştü. Ancak Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamalar, endişelenecek ve aşıya karşı güvensizliğe yol açacak hiçbir şey olmadığını gözler önüne seriyor. Uğur Şahin; konuyla ilgili açıklamalarında "Sorun yok" ifadelerini kullandı.

Antikor miktarı, ikinci dozdan iki ay sonra azalıyor

İnternet üzerinden gerçekleştirilen 6. Avrupa İmmünoloji Kongresi (ECI) etkinliğinde konuşan Şahin, koronavirüs aşısıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi;

İkinci dozdan sonra antikor titresinde artan bir zaman aralığı olduğunu ve Delta varyantına karşı korumanın da antikor titrelerini düşürdüğünü görüyoruz. Yine de hastalığa karşı güçlü bir korumamız var. Ayrıca gördük ki bu henüz yayımlanmamış bir veridir, tam nötralizasyon, ikinci dozdan sonra daha yüksek antikor titreleri oluşturan ek üçüncü dozdan sonra sağlanır. Veriler 3. dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor...

Varyantların maliyet nötralizasyonunu düzenli olarak analiz ediyoruz. Delta varyantının lokalizasyonunun azaldığını gözlemledik ama yine de sorun yok.