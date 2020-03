BioShock Film Uyarlaması, Yeniden Geliştirme Aşamasında

Korku filmleri ve oyun uyarlamalarının gişe konusunda oldukça başarılı olduğunu söylememiz pek mümkün değil. Bu ikisinin birleşimi olacak olan BioShock uyarlaması da bu gibi sebeplerden ötürü iptal edilmişti ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre filmin geliştirme aşamasına yeniden başlandı.

Korku filmleri, zaman zaman salonlara seyirci çekme konusunda oldukça başarılı olsa da bu konuda her zaman yükselen bir grafik gördüğümüzü söylemek pek mümkün değil. Yaş sınırlamasının da bu konuda oldukça etkili olduğunu belirtelim.

Son zamanlarda bazı istisnalar olsa da oyun uyarlamalarının da genel olarak gişede çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu ikisini birleştirerek karşımıza çıkacak olan bir oyun uyarlamasının, yapımcılar için oldukça riskli bir yatırım olduğu düşünülebilir.

BioShock filmi:

Universal da 2017 yılında daha henüz çekimlerine bile başlanmamış olan BioShock filminin fişini çekme kararı almıştı. Halka ve Karayip Korsanları gibi filmlerin yönetmeni Gore Verbinski de o dönemde verdiği bir röportajda filmin, birkaç farklı sebep yüzünden iptal edildiğine inandığını söylemişti. Verbinski, iptalin en büyük sebebininse yaş sınırlaması konusundaki ısrarlar ve filmin sürekli olarak artan maliyeti olduğunu dile getirmişti.

'We Got This Covered' adlı internet sitesinin kaynaklarına dayandırdığını haberine göre geçen 3 yıl içerisinde bazı fikir değişiklikleri yaşandı. Universal, BioShock’u okyanusların dibinde yer alan mezarından hayata döndürmeye karar verdi.

Şu an itibariyle filmle ilgili bilinen detaylar oldukça az. Verbinski’nin yazdığı versiyonun yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği veya Verbinski’nin filmin yönetmen koltuğunda tekrar oturup oturmayacağı henüz belli değil ancak şunu da belirtmek gerekiyor ki filmin geliştirilme aşamasında olması kesin olarak çekileceği anlamına gelmiyor. Universal, daha önce de yaptığı gibi filmi tekrar iptal etme kararı alabilir.