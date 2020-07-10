Çin'de 22 Saat Oyun Oynayan Çocuğun Kolu Felç Oldu

Çin'de bir ay boyunca her gün 22 saat boyunca oyun oynayan 15 yaşındaki bir çocuk, baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocuğun kolunun felç olduğu açıklandı. Ailesi, çocuklarının ders çalıştıklarını düşündüklerini, oyun oynadığından habersiz olduklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir süre önce yaptığı bir açıklama ile fazla video oyun oynamanın bağımlılık klasmanına sokulduğunu açıkladı. Üstelik Çin'de patlak veren koronavirüs salgını, insanları evlerinde kalmak zorunda bıraktı ve bu da video oyunlara duyulan ilgiyi artırdı. Şimdi yaşanan bir olaysa video oyun bağımlılığının bir noktadan sonra hangi durumlara ulaşabileceğini gözler önüne seriyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir habere göre koronavirüs salgını sürecinde vaktinin büyük bir bölümünü oyun oynayarak geçiren 15 yaşındaki Çinli bir çocuk, durduk yere baygınlık geçirdi. Oyun oynamayı abartan çocuk, gününün neredeyse 22 saatini bilgisayar başında geçiriyordu ve bir süre sonra da bu durum, çocuğun sağlığını etkilemişti. Doktorlar, çocuğun kolunun felç olduğu sonucuna ulaştılar.

Haberde yer alan bilgilere göre 15 yaşındaki çocuk, tam 1 ay boyunca her gün ortalama 22 saat oyun oynamıştı. Günlük 2 saat uykuyla duran ve oyunun başından kalkmayan çocuğun vücudu, bir süre sonra bu duruma daha fazla dayanamadı. Çin'in Guangxi isimli özerk bölgesinde yaşayan çocuk, bir süredir tedavi altında.

Günün 22 saatini oyun başında geçirmek pek de akıl alır bir durum değil. Üstelik çocuğun ailesinin bu duruma neden bir dur demediği de bilinmiyor. Ancak Çin medyasına demeç veren aile, çocuklarının oyun oynadığından habersiz olduklarını ve ders çalıştığını söylediğini ifade ediyorlar. Çin'de yaşanan bu olay, her şeyin tadında bırakılması gerektiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.