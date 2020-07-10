Çin: 'COVID-19'dan Daha Ölümcül Bir Hastalık Patlak Verdi

Çin'in Kazakistan'daki Büyükelçiliği, ülke genelinde gizemli bir hastalığın patlak verdiğini açıkladı. Bilinmeyen zatürre olarak isimlendirilen bu hastalık, şu an için tanımlanamadı ancak gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Büyükelçilik, bu hastalığa karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.

2020 yılı, dünya genelinde hayli zorlu geçiyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, dünya genelindeki her şeyi doğrudan etkiledi. Salgın, kolay kolay geçeceğe benzemezken Çin'den gelen son haberler, yeni bir hastalığın habercisi gibi görünüyor. Üstelik bu gizemli hastalığın COVID-19'dan daha ölümcül olduğu ifade ediliyor.

Çin'in Kazakistan'daki büyükelçiliğinden yapılan açıklamalarda yeni ve ölümcül bir zatürre hastalığının görülmeye başladığı ifade edildi. Uzmanların "bilinmeyen pnömoni" (bilinmeyen zatürre) olarak isimlendirdikleri bu hastalık, Kazakistan'ı teyakkuza geçirmiş durumda. Büyükelçilik, Kazakistan'daki Çin vatandaşlarını bu hastalığa karşı uyarırken ülkedeki bilim insanların gerekli çalışmaları başlattıklarını ancak şu an için bu hastalığı tanımlayamadıklarını açıkladı.

Zatürre hastalığı, akciğerlerde meydana gelen bir enfeksiyon olarak biliniyor. Uzmanlar, bu hastalığa virüs bakteri ya da mantarların neden olduğunu ifade ediyorlar. Nefes almayı zorlaştıran bu hastalık, fazlasıyla zorlu geçiyor ve bazı hastalar, zatürre nedeniyle hayatını kaybediyorlar. COVID-19 hastalığının da ilk etapta zatürre sanıldığını düşündüğümüzde, bu gizemli zatürrenin başka bir virüsün habercisi olabileceğini söyleyebiliriz.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Kazakistan'ın özellikle de bazı bölgelerinde çok ciddi zatürre patlamaları yaşanıyor. Üstelik ilk belirlemelere göre 3 farklı lokasyonda 500 zatürre vakası görülmüş ve bunların da 30 kadarının hayati tehlikesi bulunuyormuş. Kazakistan yetkilileri bu hastaların bilinen zatürre olduğunu ifade etseler de Çin Büyükelçiliği, konuyla ilgili dikkat edilmesi gerektiği hususunda uyarıyor. Çünkü büyükelçiliğe göre, sadece haziran ayındaki zatürre kaynaklı ölümler 2020'nin başından beri yaşanan zatürre kaynaklı ölümlerin 3'te 1'ini oluşturuyor.

Kazakistan, COVID-19 hastalığı konusunda da pek iyi durumda değil. Öyle ki 18 milyon kişinin yaşadığı ülkede bugüne kadar yaklaşık 55 bin koronavirüs tanısı konuldu ve bu vakalardan 264'ü hayatını kaybetti. Ülke, mart ayı itibarıyla OHAL ilan ederken mayıs ayında kısıtlamaları kaldırdı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda ise ikinci COVID-19 dalgasına karşı önemli uyarılarda bulundu.

Kazakistan'da görülen gizemli zatürrenin nereye varacağını bilmek şu an için mümkün değil. Gizemli zatürreye neden olan şey koronavirüsün mutasyona uğramış bir hali olabilir. Belki de bu gizemli zatürrenin nedeni çok daha farklı bir virüs, mantar ya da bakteri olabilir. Kazakistan'daki bilim insanlarının yapacağı çalışmalar, ilerleyen günlerde yakından takip edilecek gibi görünüyor.