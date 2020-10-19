Cloudbet isimli bir kripto bahis sitesi, platformuna altınla bahis yapma seçeneği ekledi. Pax Gold adı verilen bu özellik, altınla bahis yapma konusunda dünyada bir ilk oldu.

Özellikle son yıllarda günlük hayatta adından sıkça bahsettiren kripto paralar, bahis dünyasında da kendisine yer bulmaya başladı. Cloudbet isimli bir kripto kumarhane ve bahis merkezi, platformuna Pax Gold adını verdiği yeni bir özellik ekledi. Pax Gold isimli bu özellik, oyuncuların altınla bahis yapmasını sağladı ve dünyada bu alanda bir ilk olmayı başardı.

Cloudbet'in platformuna altınla bahis yapmayı entegre etmesi, 'tokenleştirme'nin gelişimi açısından da önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Tokenleştirme, Bitcoin.com'da "fiziksel bir varlığın akıllı sözleşmeler ve blok zinciri teknolojisiyle bölünebilir, alınıp satılabilir ve değişimi kolay hale getirilmesi" olarak tanımlanıyor.

Dünyada bir ilk: altınla bahis

Bir Cloudbet sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tokenleştirme, bireylerin harcama alışkanlarını, felsefi ya da ekonomik bağlılıkları olmayan para birimlerini kullanmak yerine ellerinde tutmayı seçtikleri varlıklarla ifade etmesine izin veriyor" ifadelerini kullandı.

Her birimi dijital bir varlık olan PAXG, bahis platformunun üçüncü büyük 'stabilcoin' bahis entegrasyonu oldu. Diğerleri ise USD Tether ve USD Coin idi. Stabilcoin'ler, bazı sabit varlıklar ya da varlık sepetleriyle bağıntılı stabilcoin değerlerinin oynaklığını en aza indirmek için tasarlanmış kripto para birimleridir.

PAXG'nin fiyatı, altının fiyatına bağlıyken USDT ve USDC, bire bir oranda dolara sabitlenmiş durumda. Yani bu para birimlerindeki kazançların itibari değeri kripto para pazar fiyatına göre değişiklik göstermiyor anlamına geliyor. Bu yüzden stabilcoin'ler, geleneksel itibari para takipçilerini kripto para ile bahis yapmaya ikna etme konusunda oldukça iddialı olarak gösteriliyorlar.