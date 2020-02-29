Apple İçin Katlanabilir iPhone Konsepti: iPhone 12 Flip

2019 yılında hayatımıza giren katlanabilir akıllı telefonlar, 2020 yılında da piyasada boy göstermeye devam ediyor. Samsung, Motorla ve Huawei gibi şirketler katlanabilir akıllı telefonlarını çıkarsa da henüz Apple’dan böyle bir girişim göremedik. Ancak bir grafik tasarımcı, Apple için katlanabilir bir iPhone tasarladı.

Apple’ın çıkaracağı iPhone 12 cihazlarda oldukça büyük bir tasarım değişikliğine gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Hatta bu değişimin, 2017’de duyurulan iPhone X’dan sonra yaşanacak en büyük tasarım değişikliği olacağı düşünülüyor. Ancak gerçekleşecek tasarım değişiklikleri arasında çentik bulunmuyor.

Apple ve Apple ürünleri konusunda oldukça sağlam bilgi kaynaklarına sağlam olan TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo’nun aktardığı bilgilere göre iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’in yan tarafları metal tasarıma sahip olacak. Ayrıca Kuo’nun kaynaklarından aldığı bilgiye göre, cihazın ön ve arka tarafı cam olacak.

Katlanabilir iPhone

Apple, amiral gemisi iPhone’larında tasarım değişikliklerine gitse de neredeyse hiçbiri için kökten ve radikal değişiklikler diyemeyiz. Şirket, kaba tabirle daha çok ince tasarım değişiklikleri yaparak yolunda ilerliyor. Ancak Apple’ın en büyük rakibi Samsung, tasarım değişikliği konusunda daha cömert davranıyor. Şirket, katlanabilir akıllı telefon olarak geçtiğimiz sene Galaxy Fold’u, bu sene ise Galaxy Z Flip’i çıkardı.

Apple’ın da kapalı kapılar ardında katlanabilir iPhone üzerine çalıştığı biliniyor. Hatta şirketin katlanabilir iPhone için aldığı patentler de ortaya çıkmıştı. Şu an için şirketin yakın bir zaman içerisinde katlanabilir iPhone çıkarma ihtimalineyse olası bakılmıyor. Ancak şirketin nasıl bir katlanabilir iPhone çıkarması gerektiğini gösteren bir video ortaya çıktı.

Daha çok konsept araba videoları üreten grafik tasarımcı Iskander Utebayev, iPhone 12 Flip adını verdiği bir tasarım oluşturdu. Utebayev’in tasarımının göz kamaştırıcı olduğunu söylemek gerekiyor ancak şu an için böyle bir katlanabilir telefonun üretilmesi pek de mümkün gözükmüyor. Peki, siz iPhone 12 Flip tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir gün böyle bir iPhone tasarımı ortaya çıkar mı?

iPhone 12 Flip video