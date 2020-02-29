Teknoloji dünyasının en büyük oyuncularından bir tanesi olan Apple’ın CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde Fox Business ile bir röportaj gerçekleştirdi. Cook, verdiği röportajda Corona virüsünün uzun vadeli etkisi hakkında da konuştu.

Akıllı telefon ve teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Apple’ın CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde Fox Business’a bir röportaj verdi. Ünlü CEO’nun üstünde durduğu konulardan bir tanesi de Çin’de patlak veren ve resmi rakamlara göre 2 bin 900’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren Corona virüsü oldu.

Cook, verdiği röportajda olayların beklendiği gibi ilerlediğini ancak bazı şeyleri geri getirmenin zaman alacağını ifade etti. Cook, “Genel olarak bence bu geçici bir durum; uzun vadeli bir şey değil. Apple’ın temeli çok güçlü, ben öyle görüyorum” ifadelerini kullandı.

Virüs salgınının etkisi

Ünlü CEO, Corona virüsünün mart ayının ötesinde de Apple’ın satışlarına etkisi olup olmayacağı konusunda henüz bir fikrinin olmadığını söyledi. Şubat ayında olduğumuzu ve hâlâ iyimserliğe yer olduğunu söyleyen Cook, virüsle ilgili yeni olayların patlak verip vermeyeceğini bekleyip göreceklerini söyledi.

Virüsün hisselerde yarattığı dalgalanma hakkında da yorumlar yapan Cook, “Pazarla ilgili olarak kısa vadeye odaklanmıyorum. Bence ve şirketi yönetme şeklimizce, biz uzun vadeli çalışırız ve dört hafta önce olanlarla şu an gerçekleşenler arasında uzun vadeli bir fark göremiyorum” dedi. Cook, ayrıca geleceğin oldukça parlak gözüktüğünü ifade etti.

Şirketin CEO’suna, Apple’ın tedarik zincirini Çin dışına taşıyıp taşımayacakları da soruldu. Cook ise Apple cihazlarının dünya genelinden gelen bileşenlere sahip olduğunu, Çin özelindeyse şirketin, tedarik zincirinde esnekliğe odaklandığını dile getirdi. Tim Cook’un röportajının tamamını buradan izleyebilirsiniz.