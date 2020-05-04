Bir Hacker, Roblox Kullanıcı Bilgilerine Ulaştı

Milyonlarca oyuncusu bulunan Roblox'un bir çalışanı hackerdan rüşvet almayı kabul etti. Bu sayede kullanıcı bilgilerine ve çok daha fazlasına ulaşan hacker, konu hakkında "Bir noktaya dikkat çekmek için yaptım" ifadelerini kullandı.

Bir hacker, dünyaca ünlü oyunlardan biri olan Roblox'un müşteri destek paneline erişmek için şirketin çalışanına rüşvet verdi. Hackera erişimi sağlayan çalışan, 100 milyondan fazla kullanıcının kişisel bilgilerini ve oyun içi sanal paraları hackera sunmuş oldu. Hacker, bu erişim izniyle beraber kullanıcıların e-posta adreslerini görebiliyor, şifrelerini değiştirebiliyor, hesaplarından 2 faktörlü doğrulamayı kaldırabiliyor, kullanıcıları engelleyebiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyordu.

Roblox; PC, Xbox ve mobil platformlarından oynanabilen bir oyun. Kullanıcılar, kendi platform motorlarıyla veya başkalarının platformlarıyla kendi oyunlarını yaratabiliyor. Roblox oyuncuları, daha fazla güç ve yeteneğe erişmek için oyun paketleri veya kendi karakterleri için oyun içi parayla kozmetik eşyalar satın alabiliyor. Ayrıca Roblox oyun geliştiricileri, kendi yarattıkları platformları nakit paraya çevirerek para kazanabiliyor. Oyun, özellikle YouTube ile yakından ilgilenen çocuklar arasında çok popüler ve aileler koronavirüs salgını sırasında oyun günleri ve partiler için bu platformu kullanmakta. Roblox'un hedefiyse dünyayı oyun sayesinde bir araya getirmek.

YouTuber Linkmon99'un bilgileri de ele geçirildi:

Oyundaki kullanıcıların bilgilerine erişen hacker, Roblox kullanıcı verilerini içeren müşteri destek panelinin ekran görüntülerini paylaştı. Ekran görüntülerinde çoğunlukla, Roblox oyuncularının e-posta adresleri gibi kişisel bilgileri bulunuyordu ancak bu az sayıda oyuncunun arasında YouTuber Linkmon99 gibi yüksek profilli oyuncular da vardı. Linkmon99, Roblox'ta sınırlı oyun içi ögeler göz önüne alındığında en zengin oyuncu olarak biliniyor.

Hacker, birçok kullanıcının bilgilerine ulaşmış olabilir ancak görünene göre sınırlı bir sayıda hesapla yetindi. Hacker, konu hakkında "Bunu onlara sadece bir şeyi kanıtlamak için yaptım" dedi. Ayrıca hacker, 2 adet kullanıcının şifresini değiştirerek eşyalarını sattığını da belirtti. Roblox yetkilisi de yaptığı açıklamada sorunu gidermek için gerekli önlemleri aldıklarını ve az sayıda kullanıcının bundan etkilendiğini ifade etti.