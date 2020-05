The Last of Us Part II'nin Hikâyesini Kim Ortaya Çıkardı?

2020 yılının en merak edilen PlayStation oyunlarından olan The Last of Us Part II'nin hikâyesi, geçtiğimiz günlerde görsellerle birlikte sızdırılmıştı. İlk başta bir Naughty Dog çalışanı tarafından yapıldığı söylenen paylaşımın esasında bilgisayar korsanlarının işi olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde oyun sektöründe bomba etkisi yaratan bir sızıntı yaşanmış ve 2020’nin en çok beklenen oyunlarından The Last of Us Part II’nin neredeyse tüm hikâyesi görsellerle birlikte yayınlanmıştı. Oyun tarihinin en büyük sızıntılarından biri olarak nitelendirilen bu olayın arkasındaysa bir Naughty Dog çalışanının olduğu tahmin ediliyordu.

Yaşanan sızıntının neden kaynaklandığına dair herhangi kesin bir bilgi olmasa da Sony, bu olayda çalışanların bir parmağı olmadığını açıklamıştı. Hikâyeyi paylaşan kişi veya kişilerin Sony ya da Naughty Dog ile bağlantısı olmadığının altının çizildiği açıklamanın ardından şimdi de Bloomberg’den Jason Schreier, dev sızıntının zannedildiği gibi bir Naughty Dog çalışanı tarafından değil, Naughty Dog’un özel sunucularına sızan bilgisayar korsanları tarafından yapıldığını söylüyor.

‘Sızıntı, Naughty Dog çalışanları tarafından yapılmadı’

Olay hakkında doğrudan bilgisi olan insanlarla konuştuğunu söyleyen Schreier, bilgisayar korsanlarının eski bir Naughty Dog oyunu için yayınlanan düzeltme ekinde bir güvenlik açığı bulduğunu ve bu açığı firmanın sunucularına sızmak için kullandığını söylüyor. Schreier’in bu konudaki açıklamasıysa şu şekilde:

“Bence sızan görüntü, geliştiricilerin erken yapıdaki oynanışına ait (Onu izlemedim). En önemlisi, bunun maaşı ödenmeyen bir çalışanın protesto eylemi olduğu söylentileri doğru değil. (Esasında ND, koronavirüs nedeniyle çalışanlarına ödenen ücret ve sağlık yardımlarını genişletti.)”

Naughty Dog, yaşanan can sıkıcı olay hakkında açıklama yapmıştı:

Yaşanan büyük çaplı sızıntının ardından geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan Naughty Dog, konu hakkında “Son birkaç günün sizin için inanılmaz derecede zor olduğunu biliyoruz. Aynı şeyi hissediyoruz. The Last of Us Part II yakında elinizde olacak. Ne görürseniz veya duyarsanız duyun, son deneyim buna değecek” ifadelerini kullanmıştı.

The Last of Us Part II’nin ortaya çıkan hikâyesine ve görüntülerine ulaşmak için hemen yukarıdaki yazımıza göz atabilirsiniz. Yazımızı noktalamadan önce gideceğiniz bu bağlantının canınızı sıkabilecek görüntüler içerdiğini ve spoiler ile dolu olduğunu hatırlatalım.