1 Kadın ve Yol Boyunca Tek Tek Kaybettiği 30 Kişilik Ekibi, Amazon Ormanlarında: Isabela Godin’in Destansı Hikâyesi

3 dk okuma süresi
2
0
0
0
0
18. yüzyılda bir kadın, aşkı için hayatını tehlikeye atarak kendini Amazon ormanlarında buldu.

Isabela Godin adlı kadın, dönemin toplumsal normlarına meydan okuyarak büyük bir cesaret gösterdi ve sadece hayatta kalma mücadelesinin değil, aşkın ve dayanıklılığın da sembolü oldu.

Şimdi gelin, bu Isabela Godin kimmiş, neler yapmış, ne için yapmış, sonrasında neler olmuş bir bir anlatalım.

Her şey bir aşkla alevlendi.

heykeller

Isabela Godin, Isabela Godin olmadan önce Isabela de Granval’dı. Daha sonra Fransız bir kâşif Jean Godin ile evlendi ve kocası Jean Fransız Kraliyet Akademisi’nin düzenlediği bilimsel bir keşif misyonuna katıldı.

Görevi, And Dağları’ndan Amazon’a uzanan bölgeleri haritalandırmaktı. Hâliyle bu görev yüzünden aşkları ve ilişkileri sallantıya girdi. Görev, tahmin edilenden çok uzun sürdü ve yıllarca ayrı kaldılar. Yine de ne olursa olsun Isabela, aşkına tutundu.

Eşine kavuşmayı kafasına koymuştu.

isabela godins

Takvimler 1769 yılını gösterdiğinde kadın; 30 kişilik yerli rehber grubu ve hizmetçilerle Amazon Nehri boyunca uzanan riskli bir yolculuğa atıldı. Cajamarca’dan (Peru’da bir şehir) başlayarak tropikal ormanlardan ve zorlu arazilerden geçti.

Yolculuğu; boğucu sıcağı, hastalık yayan böcekleri, nehir akıntılarını, vahşi hayvanları içeriyordu. Ekip zamanla pek çok felaketle burun buruna geldi. Kimisini zehirli yılanlar öldürdü, kimisi sıtma geçirdi… Isabela, ekibini yavaş yavaş kaybederek yalnız kalmıştı.

Bir şekilde hayatta kalmaya devam etti.

isabela godins

İnsan iradesini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren Isabela; çoğu zaman su bulamıyordu, dikenli bitkilerin arasından geçiyordu, açlıktan halüsinasyonlar görüyordu… Fiziksel ve mental olarak çöküntüye girmişti ancak aşkı için mücadeleye devam ediyordu.

Günlerden bir gün Isabela’yı Amazon ormanlarında yerli bir kabile buldu ve onu, kendi köylerine götürdüler. Onu yedirdiler, içirdiler, temiz kıyafetler verdiler, iyileştirdiler… Isabela tekrardan umut ve hayat doldu.

Eşine ulaşmaya yaklaşmıştı.

amazon ormanları

Kabiledeki kişilerin yardımıyla Isabela, Avrupalı yerleşimciler grubuna ulaşarak eşiyle buluşacağı yere taşındı. Birbirlerini görmeyeli 7 yıl olmuştu ancak sonunda bir araya gelmişlerdi. Isabela, zorlu mücadelesinin ardından Jean'e kavuşmayı başarmıştı.

Bilimin ve halkın ilgisini çeken bu hikâye, Isabela’nın aşkı için verdiği mücadeleleri ve iradesini çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermişti… Gördüğünüz üzere hâlâ anlatılmaya devam ediyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

32 Erkekle Terk Edilmiş Bir Adada 7 Yıl Mahsur Kalan Kadın: Kazuo Higa’nın Filmlere Konu Olan İlginç Hikâyesi
İLGİLİ HABER

Gözler Önünde Sessizce Ölmeyi Bekleyen Omayra Sanchez'in Hikâyesini Öğrenince Hayatı Sorgulayacaksınız
İLGİLİ HABER

438 Gün Boyunca Okyanusta Mahsur Kalıp Eliyle Tuttuğu Balıklarla Beslenen Adamın Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacağınız Hikâyesi

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
2
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler