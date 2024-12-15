18. yüzyılda bir kadın, aşkı için hayatını tehlikeye atarak kendini Amazon ormanlarında buldu.

Isabela Godin adlı kadın, dönemin toplumsal normlarına meydan okuyarak büyük bir cesaret gösterdi ve sadece hayatta kalma mücadelesinin değil, aşkın ve dayanıklılığın da sembolü oldu.

Şimdi gelin, bu Isabela Godin kimmiş, neler yapmış, ne için yapmış, sonrasında neler olmuş bir bir anlatalım.

Her şey bir aşkla alevlendi.

Isabela Godin, Isabela Godin olmadan önce Isabela de Granval’dı. Daha sonra Fransız bir kâşif Jean Godin ile evlendi ve kocası Jean Fransız Kraliyet Akademisi’nin düzenlediği bilimsel bir keşif misyonuna katıldı.

Görevi, And Dağları’ndan Amazon’a uzanan bölgeleri haritalandırmaktı. Hâliyle bu görev yüzünden aşkları ve ilişkileri sallantıya girdi. Görev, tahmin edilenden çok uzun sürdü ve yıllarca ayrı kaldılar. Yine de ne olursa olsun Isabela, aşkına tutundu.

Eşine kavuşmayı kafasına koymuştu.

Takvimler 1769 yılını gösterdiğinde kadın; 30 kişilik yerli rehber grubu ve hizmetçilerle Amazon Nehri boyunca uzanan riskli bir yolculuğa atıldı. Cajamarca’dan (Peru’da bir şehir) başlayarak tropikal ormanlardan ve zorlu arazilerden geçti.

Yolculuğu; boğucu sıcağı, hastalık yayan böcekleri, nehir akıntılarını, vahşi hayvanları içeriyordu. Ekip zamanla pek çok felaketle burun buruna geldi. Kimisini zehirli yılanlar öldürdü, kimisi sıtma geçirdi… Isabela, ekibini yavaş yavaş kaybederek yalnız kalmıştı.

Bir şekilde hayatta kalmaya devam etti.

İnsan iradesini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren Isabela; çoğu zaman su bulamıyordu, dikenli bitkilerin arasından geçiyordu, açlıktan halüsinasyonlar görüyordu… Fiziksel ve mental olarak çöküntüye girmişti ancak aşkı için mücadeleye devam ediyordu.

Günlerden bir gün Isabela’yı Amazon ormanlarında yerli bir kabile buldu ve onu, kendi köylerine götürdüler. Onu yedirdiler, içirdiler, temiz kıyafetler verdiler, iyileştirdiler… Isabela tekrardan umut ve hayat doldu.

Eşine ulaşmaya yaklaşmıştı.

Kabiledeki kişilerin yardımıyla Isabela, Avrupalı yerleşimciler grubuna ulaşarak eşiyle buluşacağı yere taşındı. Birbirlerini görmeyeli 7 yıl olmuştu ancak sonunda bir araya gelmişlerdi. Isabela, zorlu mücadelesinin ardından Jean'e kavuşmayı başarmıştı.

Bilimin ve halkın ilgisini çeken bu hikâye, Isabela’nın aşkı için verdiği mücadeleleri ve iradesini çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermişti… Gördüğünüz üzere hâlâ anlatılmaya devam ediyor.

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