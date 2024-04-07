Kolombiya'nın tarihindeki en karanlık anlardan biri, Nevado del Ruiz'in patlamasının yaşandığı gün, yani 13 Kasım 1985'ti. Bu felaket, yüzyıllar boyunca yerleşimcilerin yaşadığı bu coğrafyada kâbus dolu bir iz bıraktı.

Ruiz Yanardağı, 1985'te 2 milyon yıllık sessizliğini bozarak acımasız bir patlamayla uyanmıştı. Kolombiya'nın kalbinde yer alan bu yanardağ, küçücük bir çocuğun gözler önünde ölmesine sebep oldu.

Omayra Sanchez, 60 saat boyunca bu yanardağın lavları ve yıkıntıları arasında yaşam mücadelesi veren bir çocuktu. Tüm dünya onun bu acı görüntülerini izlese de maalesef kaçınılmaz sona da tanık oldu.

1985'te, Kolombiya'nın kalbinde yer alan Nevado del Ruiz volkanı, beklenmedik bir anda patladı.

Bu patlama, piroklastik akıntıların dağın eteklerine doğru ilerlemesiyle birçok insanı dakikalar içinde öldürdü. Saatte 60 km hızla hareket eden devasa laharlar (yığıntı), Armero Kasabası’nı yok etti ve binlerce masum insanın hayatına son verdi.

Tüm dünya, olayın şokunu 13 yaşındaki Omayra Sanchez'in çarpıcı görüntüleriyle yaşadı ve felaketin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Tüm dünya Omayra’yı konuşuyordu.

Omayra, 13 yaşında küçücük bir çocuktu. Tüm dünya onu televizyon karşısında oturup izlerken o birebir bu felaketi yaşıyordu. Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya 150 km uzaklıkta yer alan bu kasabada, Omayra’nın küçük bedeni hiçbir yardım sağlanmadığı için çamur ve yanardağ kalıntıları altında saplanıp kaldı.

Kurtarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen küçük çocuk, hayata gözlerini “Annemi çok seviyorum, babamı ve ailemi çok seviyorum. Onlara, onları sevdiğimi söyleyin.” diyerek yumdu.

Neredeyse 3 gün boyunca orada hareketsiz kalan Omayra’yı kurtarmak için neden bir vinç ya da benzeri bir makinenin gelmediği ise kocaman bir soru işareti.

Kolombiya hükûmeti ise felaketin ardından ciddi bir şekilde sorgulandı.

İlk belirtiler ortaya çıktığında dahi, tahliye kararının iptal edilmesi ve halkın bu doğal afeti tam anlamıyla kavrayamaması büyük eleştirileri de doğurdu. Yetkililerin önlem almadaki ihmalkâr davranışları, trajedinin önünün alınmasına engel olmuştu.

Ancak, bu trajedi Kolombiya'nın yaşadığı tek acı değildi; dünyanın dört bir yanından insanlar, bu doğal felaketin yıkıcı etkilerini görerek bir kez daha insanlığın doğanın karşısında ne kadar güçsüz olduğunu hatırladı.

Nevado del Ruiz, şu anda yine köy ve kasabaları tehdit ediyor.

Yanardağın zirvesi hâlâ buzlarla kaplı olmasına rağmen küresel ısınmanın etkisiyle buzullar geri çekiliyor, bu da gelecekteki tehlikelerin neler olabileceğine dair bir ipucu sunuyor. 2012 yılından bu yana volkanın ana kraterinde artan hareketlenme ve sismik aktivite, uzmanları uyarı noktasında titizlikle hareket etmeye zorluyor.

Artan aktivite ve hareketlilik, olası bir patlamanın tekrarlanabileceğini gösteriyor. Her geçen gün biraz daha patlamaya yaklaşırken yaklaşık 500.000 kişinin yaşadığı bölge için acil önlem alınması gerekiyor. Aksi takdirde daha çok Omayra’nın hayatı sönecek.

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