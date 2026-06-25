Bir Markadan 14.000 mAh Pile Sahip Telefon Geliyor: Ne Samsung Ne de Apple!

Bir marka, denenmemişi deniyor ve tam 14.000 mAh'lık bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefon pazarının popüler sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre Honor tam 14.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya üzerinde çalışıyor.

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Bu, piyasadaki en güçlü telefonların bile pil ömrünü neredeyse üçe katlamak demek.

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Honor benzer telefonlar da denemişti

Söz konusu Honor olduğunda çok da şaşıramıyoruz çünkü şirket, geçtiğimiz yıl 8.000 mAh pilli Honor Power modeliyle zaten ezber bozmuştu. Hatta yakın zamanda tanıttığı X80 Pro Max modelinde 11.000 mAh batarya kullanarak sınırları ne kadar zorlayabileceğini kanıtlamıştı.

Bahsi geçen 14.000 mAh'lik bu yeni telefon henüz geliştirme aşamasının başında. Yani cihazın testleri geçmesi ve son hâlini alması biraz zaman alacak ancak kâğıt üzerindeki veriler bile telefonunu günde üç kez şarj eden kullanıcıları heyecanlandırmaya yetecek cinsten.

Peki neden çevremizde bu telefonlardan daha fazla göremiyoruz?

Burada unuttuğumuz acı bir gerçek var. Çinli üreticilerin bu batarya canavarı modelleri genellikle Avrupa ve ABD pazarına uğramıyor.

Apple, Google ve Samsung gibi devler hâlâ 5.000 mAh sınırında dolaşırken, Honor, vivo ve Oppo gibi markalar Asya pazarında 7.500 mAh'leri çoktan standart hâle getirdi. Yani Honor'un bu 14.000 mAh'lık telefonu çıksa bile muhtemelen Avrupa'ya gelmeyecek.