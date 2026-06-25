Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Bir Markadan 14.000 mAh Pile Sahip Telefon Geliyor: Ne Samsung Ne de Apple!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Bir marka, denenmemişi deniyor ve tam 14.000 mAh'lık bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Bir Markadan 14.000 mAh Pile Sahip Telefon Geliyor: Ne Samsung Ne de Apple!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Akıllı telefon pazarının popüler sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre Honor tam 14.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya üzerinde çalışıyor.

Bu, piyasadaki en güçlü telefonların bile pil ömrünü neredeyse üçe katlamak demek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

TECNO CAMON 50 Ultra 5G Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

TECNO CAMON 50 Ultra 5G Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

7500 mAh Bataryalı Telefon HONOR 600 Smart Duyuruldu

7500 mAh Bataryalı Telefon HONOR 600 Smart Duyuruldu

Sudan Ucuz Fiyata 120 Hz Ekran, Büyük Batarya Sunan Xiaomi Redmi 17C Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata 120 Hz Ekran, Büyük Batarya Sunan Xiaomi Redmi 17C Tanıtıldı

İçerikten Görseller

Bir Markadan 14.000 mAh Pile Sahip Telefon Geliyor: Ne Samsung Ne de Apple!
2
2

Honor benzer telefonlar da denemişti

2

Söz konusu Honor olduğunda çok da şaşıramıyoruz çünkü şirket, geçtiğimiz yıl 8.000 mAh pilli Honor Power modeliyle zaten ezber bozmuştu. Hatta yakın zamanda tanıttığı X80 Pro Max modelinde 11.000 mAh batarya kullanarak sınırları ne kadar zorlayabileceğini kanıtlamıştı.

Bahsi geçen 14.000 mAh'lik bu yeni telefon henüz geliştirme aşamasının başında. Yani cihazın testleri geçmesi ve son hâlini alması biraz zaman alacak ancak kâğıt üzerindeki veriler bile telefonunu günde üç kez şarj eden kullanıcıları heyecanlandırmaya yetecek cinsten.

Peki neden çevremizde bu telefonlardan daha fazla göremiyoruz?

2

Burada unuttuğumuz acı bir gerçek var. Çinli üreticilerin bu batarya canavarı modelleri genellikle Avrupa ve ABD pazarına uğramıyor.

Apple, Google ve Samsung gibi devler hâlâ 5.000 mAh sınırında dolaşırken, Honor, vivo ve Oppo gibi markalar Asya pazarında 7.500 mAh'leri çoktan standart hâle getirdi. Yani Honor'un bu 14.000 mAh'lık telefonu çıksa bile muhtemelen Avrupa'ya gelmeyecek.

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

7000 mAh Batarya, 50 MP Kamera ve Dahası: Bütçe Dostu OPPO Reno 15A Tanıtıldı

7000 mAh Batarya, 50 MP Kamera ve Dahası: Bütçe Dostu OPPO Reno 15A Tanıtıldı

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

Android 17 Resmen Yayımlandı: İşte Yeni Özellikler

Android 17 Resmen Yayımlandı: İşte Yeni Özellikler

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

iOS 27 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler

iOS 27 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler

7500 mAh Bataryalı Telefon HONOR 600 Smart Duyuruldu

7500 mAh Bataryalı Telefon HONOR 600 Smart Duyuruldu

TECNO CAMON 50 Ultra 5G Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

TECNO CAMON 50 Ultra 5G Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Akıllı Telefon Telefon Honor

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com