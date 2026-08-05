Tek Şarjla 3 Gün Pil Ömrü Sunan Xiaomi POCO M8 Power Tanıtıldı

Xiaomi bünyesindeki POCO, 3 gün pil ömrü sunan POCO M8 Power'ı tanıttı.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı telefonlarıyla büyük ilgi gören bir marka olan POCO, yepyeni bir telefonuyla karşımıza çıktı. Şirket, M8 Power isimli yeni modelini resmen tanıttı.

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POCO M8 Power, uygun fiyatla gelmesine rağmen uzun pil ömrü sunan devasa bir bataryaya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Cihazın arkasında tekli kamera kurulumu önünde ise delikli ekran tasarımı görüyoruz. 8,45 mm kalınlık ve 225 gram ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim.

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POCO M8 Power özellikleri

Ekran 6,9 inç, 120 Hz, FHD+, AMOLED İşlemci Snapdragon 4 Gen 4 RAM 6/8 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP Ön kamera 8 MP Batarya 8000 mAh (45W) İşletim sistemi HyperOS 3 (Android 16)

Telefonda 6,9 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran bulunuyor. Telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 işlemci var. Ona 6/8 GB RAM, 128 GB depolama eşlik ediyor. Kutudan Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile çıkan cihaz 4 yıl Android, 6 yıl güvenlik güncellemesi sözüyle geliyor.

Poco M8 Power’ın en öne çıkan teknik özelliği şüphesiz 45W destekli 8.000 mAh kapasiteli devasa bataryası. Açıklanan verilere göre bu dev pil; 28 saate kadar video oynatma, 14 saat oyun oynama, 31 saat sosyal medya kullanımı. Tek şarjla 3 güne kadar pil ömrü sunabildiği de belirtilmiş. Kamera tarafında Light Fusion 400 sensörlü 50 MP ana kamera görev yaparken, ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına yer veriliyor.

Turuncu, siyah, yeşil renkler ile sunulacak POCO M8 Power, 6/128 GB’lık versiyonunda 300 dolar, 8/128 GB versiyonda ise 335 dolar fiyata sahip olacak.