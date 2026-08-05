Popüler Bir Samsung Modeline Daha One UI 9.0 Beta Güncellemesi Geliyor

Samsung, Galaxy S26 serisinde dördüncü beta sürümünü geride bıraktıktan sonra One UI 9.0 beta programını Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra için de açmaya hazırlanıyor.

Samsung, son üç ay içerisinde yeni güncellemesi One UI 9.0 için dört farklı beta güncellemesi yayınladı ancak bu test süreçleri şimdiye kadar tamamen amiral gemisi Galaxy S26 serisine özel tutuldu. Şirket, Galaxy S26 ailesi dışındaki hiçbir cihaz için beta programının kapılarını açmamıştı fakat Samsung Members forumlarında tespit edilen son hareketlilik, bu durumun çok yakında değişeceğini ortaya koyuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tarun Vats, Samsung Members forumunun One UI Beta Programı bölümünde Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerinin listelendiğini fark etti. Forumdaki listelemede programın detaylarına dair kesin bilgiler yer almasa da Samsung'un Galaxy S25 ailesi için beta dağıtımına resmen hazırlandığına işaret ediyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Güncelleme dağıtımı ne zaman başlayacak?

Samsung'un geçmiş One UI beta süreçlerindeki stratejileri dikkate alındığında, Galaxy S25 serisi için One UI 9.0 beta güncellemesinin önümüzdeki hafta içinde erişime açılması bekleniyor. Takip eden haftalarda ise daha fazla Galaxy modelinin beta programına dâhil edileceği tahmin ediliyor.

Samsung, beta sürümlerini her zaman olduğu gibi belirli coğrafyalarla sınırlandırıyor. Galaxy S26 serisinde uygulanan One UI 9.0 beta erişimi Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan ve Polonya ile sınırlı tutulmuştu. Galaxy S25 serisinde de beta katılımının yine bu altı ülke ile sınırlandırılması bekleniyor.

Desteklenen bölgelerdeki kullanıcılar, Samsung Members uygulaması üzerindeki beta afişine tıklayıp gerekli bilgileri doldurarak programa katılabilecek. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra güncellemeyi indirmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesi adımlarını takip etmek yeterli olacak.