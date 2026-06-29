Bir Oyuncu, 98.000 Microsoft Puanı Kullanarak GTA 6'yı Ücretsiz Satın Aldı!

Microsoft'un Microsoft Rewards sistemi sayesinde bir oyuncu GTA 6'yı ücretsiz şekilde satın aldı.

Yıllardır beklediğimiz GTA 6 geçtiğimiz günlerde ön siparişe açıldı ve oyuna dair en çok konuşulan şey elbette fiyatı oldu.

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Microsoft'un uzun süredir sürdürdüğü Microsoft Rewards sistemi ise bir oyuncunun GTA 6'yı tek kuruş para ödemeden ücretsiz bir şekilde satın almasını sağladı.

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Rockstar erteledikçe o puan biriktirdi

"HugoWheynow" adlı bir oyuncu, GTA 6'yı tam 98.000 Microsoft puanı kullanarak tamamen bedavaya satın aldığını söyledi. İşin eğlenceli tarafı ise oyuncunun Rockstar Games'e teşekkür etmesi. Genç oyuncu, "Oyunun sürekli ertelenmesi sayesinde aylarca Microsoft puanı biriktirecek vaktim oldu." dedi.

Peki bu puanlar nereden geliyor? Elbette Microsoft'un arama motoru Bing'i kullanmaktan.

Microsoft Rewards nedir?

Yalnızca Bing üzerinden arama yaparak, Xbox Game Pass kullanarak ve günlük görevleri tamamlayarak ayda yaklaşık 10.000 Microsoft puanı (yani 10 dolar) kazanmak mümkün.

Tabii Türkiye'de bu oyuncu kadar puan kazanması zor. GTA 6 çıkana kadar hâlâ vakit var ama ülkemizde kazanılan puanlar biraz daha düşük. Keza bu puanları kullanabileceğiniz yerler de...