PS5 Gecikmelerinin Sebebi Konsolun Boyutları Olabilir

Birleşik Krallık’taki bir perakende satıcısı olan GAME, PlayStation 5 teslimatlarının gecikmesindeki sorumluyu buldu. Firmaya göre sorunun nedeni konsolun iri boyutları.

Görünüşe göre PlayStation 5'in oldukça büyük olan boyutları, oyuncuları tahminlerinden fazla etkileyecek gibi duruyor. Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren perakendeci firma GAME, bugün yaptığı açıklamada ürün teslimatlarının gecikmesinin nedeni olarak konsolun boyunu gösterdi.

Müşterilerinden gecikmeler için özür dileyen GAME, yaptığı açıklamada gecikmenin nedenlerini de açıkladı. Uzun özür yazısında en çok öne çıkan nokta ise ürünün boyutunun lojistik anlamında sorun yaratması oldu.

Yeni konsollar yetişmiyor

Şu anda küresel anlamda baktığımızda hem PlayStation 5 hem de Series X ve Series S için piyasa talepleri karşılanamamış durumda. Bu durumun nedenlerinin başında ise firmaya göre konsolların boyutları geliyor. Zira lojistik için kullanılan araçların birden fazla sefer yapması gerekiyor.

Genel olarak ürünlerin teslimatında görev alan firmaların araçları belli bir kapasite sorunu ortaya çıkıyor. Verilen çok sayıda siparişe ek olarak hayatın gündelik akışı içerisindeki siparişlerin de dağıtımının yapılması gerekiyor.

Özellikle de pandemi döneminde kargo ağlarında dünyanın dört bir yanında sıkıntılar yaşanması olağan oluyor. Büyük firmaların da yaşadığı tedarik sorunları pek çok ürünün çıkışının ertelenmesine neden olmuştu. Benzer bir durum konsollar için de geçerli gibi duruyor.

PlayStation 5 tahminlerden iyi

PlayStation 5 ve Xbox Series X arasında yapılan ilk karşılaştırmalarda Sony'nin konsolu rakibine ezilmedi. Kağıt üzerinde baktığımızda Xbox Series X rakibinden çok daha güçlü bir cihaz olarak gözüküyordu. Tabii bu noktada daha fazla oyunla test yapılmasına ihtiyaç bulunuyor.

Sony ve Microsoft'un uzun zamandır beklenen yeni oyun konsolları, büyük bir heyecan yaratmıştı. Pandemi nedeniyle bu kış da sokağa çıkma yasaklarının ve karantina süreçlerinin söz konusu olmasıyla birlikte oyunseverlerin konsollara odaklanmasına neden olacak gibi duruyor. Konsollardan birini seçecek olsaydınız sizin tercihiniz hangisi olurdu?