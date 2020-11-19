PlayStation 5'te Bugüne Dek Ortaya Çıkan Tüm Sorunlar

Bugün itibarıyla dünya genelinde satışta olan PlayStation 5, ilk günlerini oldukça sıkıntılı geçiriyor. Özellikle de uyku moduna geçememe ve çökme sorunları, kullanıcıların canını sıkıyor. Peki PlayStation 5, ilk günlerinde hangi sorunlarla karşı karşıya?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yeni nesil oyun konsolu, bugün itibarıyla tüm dünya genelindeki oyuncular tarafından satın alınabiliyor. Hal böyle olunca da konsolla ilgili ilk deneyimler, yavaş yavaş internet üzerinden paylaşılıyor. Kullanıcılardan gelen bildirimlerse, konsolun ilk günlerini ciddi anlamda sıkıntılı geçirdiğini gösteriyor. Bu haberimizde sizlere, PlayStation 5'le ilgili olarak bugüne dek bildirilen tüm sorunlardan bahsedeceğiz.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, PlayStation 5'in uyku moduna alınırken çöktüğüne dair bazı kullanıcı bildirimlerinden bahsetmiştik. Kullanıcılardan gelen son bildirimlere göre bu sorun, bugün bile devam ediyor. Kullanıcılara göre uyku moduna alınmaya çalışılan PlayStation 5'ler; donmaya, son verilerin silinmesine ve hatta sistemin tamamen çökmesiyle karşı karşıya kalıyorlar. PlayStation 5 sahipleri, şu an en çok bu sorundan muzdarip gibi görünüyorlar.

PlayStation 4 oyunlarında da bazı sorunlar yaşanıyor

Geri bildirimlere göre oyuncular, PlayStation 4 için satın aldıkları oyunları PlayStation 5'te oynamak istediklerinde de bazı sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu kullanıcılar, oyun oynarken çökmelerin, donmaların ve kullanıcı veritabanındaki verilerde sorunlar yaşandığını belirtiyorlar. WCCFTech ekibinin açıklamalarına göre ise bu iki sorun için çözüm yolu, konsolu fabrika ayarlarına döndürmekten geçiyor.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimler, geliştirici ekipler tarafından da fark edilmiş gibi görünüyor. Çünkü Spider-Man oyunlarının geliştiricisi olan Insomniac Games yetkililerinden James Stevenson, sorunların neden kaynaklandığını tespit edebilmek için çalıştıklarını söyledi. Oyunculara bir de tavsiye veren Stevenson, konsolu uyku moduna almadan önce açık olan Spider-Man oyunlarının kapatılması gerektiğini söylüyor. Oyunculardan gelen geri bildirimlerde, Astro’s Playroom, Demon’s Souls (2020), Godfall, Spider-Man: Miles Morales, ve Spider-Man Remastered gibi oyunlar sırasında takılma ve uyku moduna alınamama gibi sorunların yaşandığı belirtilmişti.

17 Kasım'da paylaştığımız başka bir haberimizde, Sony'nin PlayStation 5 için bir yazılım güncellemesi yayınladığından bahsetmiştik. Bu güncellemenin sorunları giderip gidermeyeceği bilinmiyordu ancak görünüşe göre 20.02-02.25.00 kodlu bu güncelleme, bilinen sorunların önüne geçemedi. Yine WCCFTech tarafından yapılan açıklamalara göre sistem performansını iyileştirdiği söylenen bu güncelleme, konsola yeni bir problem getirmedi. Ancak mevcut sorunlar da bu güncellemeyle çözülmedi...