Kendi Başına Labirentten Çıkmayı Başaran Robot

Bir mühendis ekibi, bir labirentten kendi becerileriyle çıkabilecek bir lego robotu kodladı. Robot daha önce ziyaret ettiği bölgeleri kaydederek labirentten çıkmayı başardı.

Elektrikli cihazların tasarım ve uygulamalarının nasıl "daha biyolojik" olabileceği üzerine çalışan mühendis ekibi, doğadan ilham alarak bir robotun, kendi becerileriyle bir labirentten çıkmasını sağlayan bir sistem geliştirdi.

En önemlisi de robottaki yazılım, daha önceki yanlış dönüşleri hatırlıyor ve bir sonraki sürüşte hatalarını düzeltebiliyordu. Robot, yaklaşık iki metrekarelik bir labirentten çıkış yapabilmek için 16 deneme yaparak labirentten çıkmayı başardı.

Beyin yapısından ilham alınarak tasarlandı

Bir mühendis ekibi, bir robotun labirentten çıkabilmesi için en iyi rotayı tek başına öğrenmesini amaçlayan bir proje geliştirdi. İnsan beynindeki tekrarlayan durumları kaydeden ve tercihlerinin belirlenmesine yardımcı olan nöromorfik devreden ilham alınarak tasarlanan sistem Bilim Gelişmeleri adlı dergide yayınlanan makale ile duyuruldu. Araştırmacılar yazılım tabanlı öğrenme algoritmalarının yanı sıra nöromorfik bir devre kurarak robotun güç ihtiyaçlarını ve boyutunu azaltmanın bir yolunu buldu.

Robotun doğru çalışmasını sağlayan devreyi, beyni taklit eden polimer adlı madde oluşturuyordu. Bu madde ‘deneyimleri’ uzun bir süre koruyabiliyor ve bu deneyimlerini labirentten çıkmak için kullanabiliyor. Araştırmacılar bu maddenin labirentin hafızası olarak tanımlanabileceğini ifade etti. Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nden elektrik mühendisi Imke Krauhausen, “Bir deneyde labirent içinde yönünü bulmaya çalışan bir farenin yön bulma kabiliyeti nasıl güçleniyorsa, cihazımızda da bu belli bir miktar elektrik uygulanarak ayarlanıyor” dedi. Cihazdaki direnç ayarlanarak motorları kontrol eden voltaj değiştiriliyor ve bu sayede robotun sağa mı yoksa sola mı döneceği belirleniyor.

İnsan beynini taklit eden bu ve bunun gibi sistemler, robotların gezinmesine yardımcı olmanın da ötesine giderek yazılıma ve buluta olan bağımlılığı azaltarak bağımsız olarak çalışabilir. Bu akıllı cihazların, organik yapıları nedeniyle gerçek sinir hücreleriyle entegre edilebileceğini belirten Krauhausen, “Diyelim ki bir kazada kolunuzu kaybettiniz. Böyle durumlarda bu cihazları vücudunuzu biyonik bir ele bağlamak için kullanabilirsiniz” dedi.

Robotun öğrenme sürecini gösteren video:

Labirentten çıkışa giden belirlenmiş yolda, yalnızca robota sola ya da sağa dönmesi gerektiğini belirten ipuçları yer alıyordu. Robot, 16 denemeden sonra kendi başına labirentten çıkmayı başardı.