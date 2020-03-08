Bir UI/UX tasarımcısı, Windows 10 işletim sistemi için arayüz tasarladı. Sosyal medyada ilgi odağı hâline gelen tasarım, birbirinden farklı beğeni yorumları aldı.

Konsept tasarımcılar, genellikle Windows dünyasında anlamlı olan yeni özellikler veya iyileştirmeler öngören parlak fikirler ortaya koyuyor. Bir UI/UX tasarımcısı olan Genrole Caspe, Microsoft'a işletim sistemini nasıl yeniden tasarlaması gerektiği konusunda fikir veren bir tasarıma imza attı.

Caspe, 'Windows Deneyimini Yeniden Hayal Etmek' başlığıyla paylaştığı videosunda Windows 10 için işletim sisteminin görünümünü ve hissini tamamen değiştiren bir dizi iyileştirme öneriyor.

Windows 10 için yeni arayüz:

Microsoft tarafından kullanılan Akıcı Tasarım dili, ek görsel dokunuşlarla daha da geliştirilmiş gibi görünüyor. Yeni tasarımda Görev çubuğu; Arama kutusu gibi barındırdığı ayrı ögeler göz önüne alındığında kullanışlı bir yaklaşıma sahip olmak için birden fazla parçaya ayrılıyor.

Tasarımın sağ alt köşesinde tarih, saat, ses seviyesi ve internet bağlantısı gibi durumları gösteren simgeler mevcut. En solda yine alışık olduğumuz gibi Başlat menüsü ve hemen onun yanında Arama bölümü yer alıyor. Arama bölümünde sesli komut da göze çarpıyor. Başlat menüsü, herkesin şüphesiz bir şekilde seveceği yeni bir tasarıma sahip. Tasarımla ilgili aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Tasarımda sağ altta Microsoft Cortana bizi karşılıyor. Cortana, Microsoft tarafından Windows Phone 8.1 ve Windows 10 Mobile sistemi, Microsoft Band ve Microsoft Band 2, Windows Karma Gerçeklik, Windows 10, iOS, Android ve Xbox One için geliştirilen bir akıllı kişisel asistan uygulaması olarak biliniyor. Bu bölümde arkadaşlarınızla yazışmalarınız ve saatlere ayrılmış bir plan çizelgesi gibi özellikler yer alıyor.

Başlat menüsü widget'ları:

Oldukça sade yapısıyla dikkat çeken tasarımda Başlat menüsüne tıkladığımız zaman açılan pencerenin sağ üstünde kullanıcı fotoğrafıyla birlikte isim, soyisim ve e-posta adresi bizi karşılıyor. Bu bölümün altındaysa kullanmak istediğimiz çeşitli uygulamalar yer alıyor.

Konsept, şüphesiz uzun zamandır ortaya çıkan en iyilerden biri durumunda. Kullanıcılar, yaptıkları yorumlarda söz konusu tasarımları çok beğendiklerini söylüyor. Tabii ki bu veya buna benzer bir tasarıma geçip geçmemek Microsoft’un kararına bağlı. ABD merkezli şirket, bir gün Windows 10 arayüzünü değiştirir mi, bekleyip göreceğiz.