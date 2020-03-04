NetApplications isimli bir analiz şirketi, Windows işletim sisteminin kullanım verilerini güncelledi. Yapılan güncelleme, Windows 7'den Windows 10'a geçişin neredeyse tamamen durduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu durumu iki nedene bağlıyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2020'nin ilk günlerinde bir devrin sonunu getirdi. Şirket, yıllar önce kullanıcıların hizmetine sunduğu Windows 7 isimli işletim sistemini, 14 Ocak'ta son kez güncelledi ve bu işletim sistemine hizmet vermeyi bıraktı. Kullanıcılar o günden beri, keşfedilebilecek yeni bir güvenlik açığına karşı savunmasız bir durumdalar.

Windows 7, pek çok kullanıcı için vazgeçilmez bir işletim sistemiydi. Çünkü Microsoft, Windows 8 itibarıyla işletim sisteminin genel görünümünü bir hayli değiştirdi. Üstelik Windows 8'le birlikte pek çok kullanıcı, yeni işletim sistemlerinin Windows 7'ye oranla bir hayli ağır olduğunu ifade etti.

Microsoft, Windows 7 kullanıcılarını son dönemlerde ciddi bir baskı altına aldı. Bilgisayarlara gönderdiği bildirimlerle kullanıcılara "Windows 10'a geçin" tavsiyesi veren Microsoft, beklediği ilgiyi göremedi. Sadece haziran ve aralık ayında kullanıcılar, Windows 7'yi terk etme eğilimi gösterdiler. Ancak bunun öncesinde ve sonrasında Windows 7'den Windows 10'a bir geçiş gözlenmedi.

NetApplications isimli bir analiz şirketi, Windows işletim sistemiyle ilgili tüm verilerini güncelledi ve an itibarıyla kullanıcıların Windows 10 ve Windows 7 kullanım oranlarını açıkladı. NetApplications'ın yeni verileri, Microsoft desteğini kestikten sonra dahi kullanıcıların Windows 7 kullanmaya devam ettiklerini açıkça ortaya koyuyor. Dilerseniz şimdi, Windows 7 ve Windows 10'un güncel kullanım oranlarına bakalım.

Yukarıdaki fotoğrafta göreceğiniz veriler, 2019'un mart ayı ile 2020'nin şubat ayı başına kadar olan dönemi içeriyor. Tabloda da görülebileceği üzere kullanıcılar, geçtiğimiz haziran ve aralık aylarında Windows 7'den vazgeçme eğilimi göstermişlerdi. Microsoft Windows 7'ye verdiği desteği kestikten sonra, yani ocak ayında ise kullanıcıların bu duruma çok da bir tepki vermediklerini açıkça görebiliyoruz.

Uzmanlara göre Windows 7 kullanıcılarının Windows 10'a geçişinin neredeyse durmasının iki nedeni var. Birinci neden; yeni PC'lerin piyasaya sürülmesinin yavaşlamış olması. İkinci neden ise Corona virüsü. Uzmanlar, Corona virüsü salgınının özellikle de tedarikçileri etkilediğini ve bunun da PC satışlarını düşürdüğünü ifade ediyorlar. Son rakamlar, Windows 7'nin uzunca bir süre daha kullanılmaya devam edeceğini gözler önüne seriyor.