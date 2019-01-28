Bir YouTuber, Tencent’in Görüntüsünü Çaldığını Söylüyor

YouTuber ve model Mei Yan, Tencent’in yeni oyununda görüntüsünün izinsiz olarak kullanıldığını söylüyor. Mei'ye göre Tencent, genç yayıncının görsellerini değiştirerek Lynn karakterinin kostümlerini oluşturdu.

Dünyanın en büyük oyun üreticilerinden olan Tencent, Çinli-Amerikan model Mei Yan’ın görüntüsünü yeni battle royale oyunları Ring of Elysium’da izinsiz olarak kullanmakla suçlanıyor.

YouTube’da 400 bin takipçiye sahip olan genç kadın, kendi fotoğrafının photoshop ile düzenlenerek Lynn karakteri için kullanıldığını belirtti. Alttaki görselde de iki karakter yan yana gözüküyor. Orijinal fotoğraf görselde sağda yer alırken Lynn karakteri ise solda yer alıyor. Orijinal fotoğraf, Yan’ın Omocat adlı marka için yaptığı çekimlerden.

Lynn karakterinin portresi de Yan’ın bir fotoğrafı kullanılarak yapıldı. Karakter, portresi ve karakterin yer aldığı tanıtım videosu tamamen kaldırıldı. Lynn karakteri, ücretli olarak sunulan Adventurer Pass paketinin içerisinde yer alıyordu.

YouTuber, Kotaku’ya yaptığı açıklamada konunun nasıl çözülmesini istediğinden emin olmadığını söyledi. “Başlangıçta amacım farkındalık yaratmaktı. Daha fazla insan bundan haberdar olursa başka bir şey istemem diye düşünüyordum. İnsanlar bu Adventurer Pass için para ödüyor ve bu kostüme bu şekilde sahip oluyor. Bir anlamda insanların kandırıldığını düşündüm ve bu gerçekten, gerçekten iyi değil.”

Bir Ring of Elysium moderatörü, oyunun subredditinde yaptığı açıklamada “resmi soruşturmanın hemen başlatıldığını” ve geliştirme ekibinin olaylar açıklığa kavuşunca resmen açıklama yapacağını söyledi.