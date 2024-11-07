Avustralya, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmalarını yasaklamayı planlıyor. Yapılan açıklamaya göre kanun düzenlemesi bu yıl parlamentoya sunulacak.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelen sosyal medya, çocuklar için pek de güvenilir değil. Hâl böyle olunca bazı hükûmetler, çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamak için çeşitli girişimlerde bulunuyorlar.

İşte bunların en yenisine ilişkin bir açıklama, Avustralya'dan geldi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, çocukların sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamak istediklerini söyledi. "Sosyal medya çocuklarımıza zarar veriyor ve ben buna son vereceğim." diyen Başbakan Albanese, oldukça kararlı görünüyor.

16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımı yasaklanacak

Anthony Albanese tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu yasa tasarısı, bu yıl içinde parlamentoda tartışmaya açılacak. Kabul edildikten 1 yıl sonra da uygulamaya konacak. Üstelik ebeveynlere herhangi bir muafiyet hakkı da tanınmayacak. Ancak YouTube, Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformların erişim engelini nasıl uygulayacakları henüz belli değil.

Avustralya, çocuklara sosyal medyayı yasaklamayı düşünen tek ülke değil. Geçtiğimiz dönemlerde İngiltere'de de benzer tartışmalar oldu. Öte yandan; Norveç, daha geçtiğimiz ay konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya kullanımının çocuklar için yasaklanabileceği ifade edildi.