Winston Moy isimli bir YouTuber, Apple'ın çok tartışılan rende tasarımının gerçekte ne kadar iş yapabileceğini test ettiği bir video yayınladı. CNC makinesi yardımıyla Apple'ın bu tasarımının bir kopyasını üreten Moy, tasarımın peynir rendelemeye uygun olmadığını göstermiş oldu.

Haziran ayının başında Apple, hem fiyatıyla hem de tasarımıyla çok tartışılan yeni Mac Pro'sunu duyurdu. Yeni Mac Pro'nun fiyatı bir yana, tasarımının rendeye benzemesi bazı kesimler tarafından çok ağır eleştirildi. Hatta bu konuyla ilgili olarak ev ürünleri üreten IKEA da Apple ile dalga geçen bir rende reklamı hazırladı. Yeni Mac Pro'nun tasarımı tam unutulmaya başlamıştı ki bir YouTuber, olayı yeniden hatırlattı. CNC makineler ile çalışan ve yaptığı çalışmaları YouTube kanalı üzerinden paylaşan Winston Moy, Mac Pro'nun sahip olduğu tasarımın bir kopyasını kendi CNC cihazında üretti. 6.000 dolarlık fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Mac Pro'nun rende işlevini ne kadar yerine getirebileceğini deneyimlemek isteyen Moy, videonun sonunda bunun testini de yaptı. Ancak ortaya çıkan sonuç, Mac Pro'nun iyi bir rende olmadığı yönündeydi.

Aslına bakacak olursak Mac Pro'nun bu şekilde tasarlanmasının rendeyle uzaktan yakından ilgili yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu tasarım hava akışı odaklı olarak geliştirildi ve işlevi de bilgisayarın iç kısmına havanın girmesini sağlamak. Moy da zaten bu videoyu hazırlama amacının bu tasarımın ne kadar iyi bir rende olacağını test etmekten ziyade, işin mühendislik kısmının gerektirdiği zorluk ve uğraş olduğunu söylüyor. İşte Winston Moy tarafından yayınlanan o video;

Apple'ın bu tasarımının bir peyniri rendelemek için o kadar da iyi olmadığını artık kesin bir şekilde görmüş olduk. Zaten kimsenin de yüksek bir ücret karşılığında alcağı Mac Pro'da peynir ya da diğer yiyecekleri rendeleyeceğini düşünmüyoruz.