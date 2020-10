Bird Box Sevenlerin İzleyebileceği 10 Harika Film

2018 yılında Netflix tarafından yayınlanan Bird Box; post apokaliptik atmosferi, görememenin verdiği çaresizlik, güçlü aile bağları ve hayatta kalma olgularıyla senenin dijital ortamda en büyük başarı yakalayan filmlerinden biri. Sinema dünyasını ikiye bölen Bird Box, çok beğenilirken aynı zamanda bir o kadar da eleştiriliyor. Eğer Bird Box filminden keyif aldıysanız, severek izleyebileceğiniz Bird Box benzeri filmler nelermiş? Yakından bakıyoruz.

Josh Malerman’ın 2014 yılında yayınlanan ve oldukça fazla beğenilen romanının 2018 Netflix film uyarlaması olan Bird Box, ilk çıktığı haftada 45 milyon civarı izleyiciye ulaşarak bir rekor kırmıştı. Postapokaliptik bir dünyada geçen ve görüldüğü anda insanları intihara sürükleyen yaratıkların bulunduğu bu film, sinema dünyasını da ikiye bölmüştü.

Hem çok sevilen hem de çok eleştirilen Bird Box’un ikinci kitabı Malorie, 21 Temmuz 2020 tarihinde raflarda yerini aldı. Hâliyle de son zamanlarda bir devam filmi ile gündem oluşturuluyor. Korku ve gizem temalarını; aile, yolculuk, hayatta kalma ve daha birçok olguyla birleştiren Bird Box, pek çok kesim tarafından beğenilmese de büyük bir başarı yakalamış durumda. Eğer Bird Box filmini seviyorsanız, keyifle izleyebileceğiniz Bird Box benzeri filmler listesine hep beraber yakından bir göz atalım.

Bird Box benzeri filmler:

The Happening

It Comes at Night

Cargo

Lights Out

Hush

It Follows

The Mist

The Road

A Quiet Place

28 Days Later

Yıl: 2008

IMDb puanı: 5,0

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo

Postapokaliptik bir atmosferde hayatta kalmaya çalışan aile temasını işleyen The Happening filminde bir fizik öğretmeni, karısı ve çocuğuyla hayatta kalmaya çalışıyor. The Happening filminin Bird Box’a olan benzerliği ise sadece bu olay ile sınırlı kalmıyor.

The Happening filminde tüm ülkeyi, insanların delirerek intihar etmelerine neden olan kaynağı belirsiz bir salgın hastalık ele geçiriyor. Bu nedenle birçok kişinin Bird Box benzeri filmler dendiğinde ilk olarak aklına The Happening geliyor.

It Comes at Night

Yıl: 2017

IMDb puanı: 6,2

Yönetmen: Trey Edward Shults

Oyuncular: Joel Edgerton, Christopher Abbott, Carmen Ejogo

Bird Box filminin en çok sevilen ve merak edilen olgularından biri de dünyayı ele geçiren ve ne oldukları bilinmeyen doğaüstü güçler. It Comes at Night filminde de buna benzer bir doğaüstü tehdit dünyayı hakimiyeti altına almış durumda. Filmde, dünyada yaşanan olayların ardından ormanın içerisinde kendilerine güvenli bir alan oluşturan üç kişilik bir ailenin huzuru ise yardım ve sığınak arayan genç bir ailenin kendilerini bulmasıyla bozuluyor.

Güven, aile ve hayatta kalma temalarının tıpkı Bird Box’ta olduğu gibi birbirine geçtiği bu filmde, dünyayı saran gizemli hastalık hakkında duyduğumuz merak ise Bird Box’taki yaratıklara duyduğumuz merak gibi bir an olsun eksilmiyor. It Comes at Night, dünyada yaşanan doğaüstü olayın kökenlerine inip her şeyi açıklamaya çalışmak yerine, Bird Box filminde olduğu gibi daha çok bireylerin yaşadıklarına ve iç dünyalarına odaklanarak kriz durumundaki insan ilişkilerine post-modern bir yaklaşım sergiliyor.

Cargo

Yıl: 2017

IMDb puanı: 6,3

Yönetmen: Ben Howling, Yolanda Ramke

Oyuncular: Simone Landers, Martin Freeman, Marlee Jane McPherson-Dobbins

Post apokaliptik bir dünyada, kendini çocuklarına adamış bir ebeveyn, kıyamet sonrası dünyanın barındırdığı tehlikelerden kaçarken iki küçük çocuğu hayatta tutmaya çalışıyor. Bu olaylar tabii ki bize Bird Box filminden tanıdık gelse de aynı olay örgüsü Cargo filminde de işleniyor.

Avustralya kıtasını etkisi altına alan bir salgın hastalık, insanların 48 içerisinde kuduz olmasına yol açıyor. Bu salgından kaçınmaya çalışan Andy, küçük kızını korumaya ve hayatta tutmaya çalışıyor. Yolculuğu sırasında Avustralya yerlileri Aborjinler’den yardım alan Andy’nin hikâyesi, birçok açıdan Bird Box’taki Malorie’nin hikâyesine benziyor. İnsanlık ilişkileri ve ırk kavramı üzerine de birçok eleştiride bulunan Cargo, keyifle izleyebileceğiniz bir post apokaliptik dram filmi olarak karşımıza çıkıyor.

Lights Out

Yıl: 2016

IMDb puanı: 6,3

Yönetmen: David F. Sandberg

Oyuncular: Teresa Palmer, Gabriel Bateman, Maria Bello

Bird Box filminde karakterlerin gördükleri onlara terör duygularını yaşatırken, biz izleyiciler olarak göremediklerimiz ile korku ve terör duygularını karakterler ile birlikte yaşıyoruz. Lights Out filminde ise karakterler, göremedikleri doğaüstü varlıkların yarattığı korkuyu sonuna kadar hissediyorlar.

Kardeşini, annelerine tabiri caizse “musallat” olmuş bir doğaüstü varlıktan korumaya çalışan Rebecca’nın hikâyesine tanık olduğumuz Light Out filminde; aile, hayatta kalma ve aile bireylerini koruma içgüdüsü gibi temalar Bird Box’takine benzer bir şekilde karşımıza çıkıyor. Işıklar açıkken kaybolan ve ışıklar kapandığında görünen yaratık ile bizleri bir an olsun rahat bırakmayan Lights Out, izlemeye değer bir korku filmi.

Hush

Yıl: 2016

IMDb puanı: 6,6

Yönetmen: Mike Flanagan

Oyuncular: John Gallagher Jr., Kate Siegel, Michael Trucco

2016 yılının en ilginç gerilim filmlerinden biri olan Hush, hikâye anlatışıyla ve olay örgüsüyle “durum öyküsü” benzeri bir yapıya sahip. Filmde başarılı bir gerilim yazarı olan Maddie, kırsaldaki evinde tek başına kitabını tamamlamaya çalışırken maskeli bir katil penceresinde beliriyor. Buraya kadar kulağa klişe gibi gelen hikâyenin asıl vurucu noktası ise Maddie’nin sağır ve dilsiz olması.

Maddie’nin duyma ve konuşma engeli, filme yüksek düzeyde bir heyecan katıyor. Bird Box’ta karakterlerimiz tehditleri göremezken, Hush filminde ise karakterimiz karşısındaki tehditi duyamıyor ve yardım istemek için konuşamıyor. Bird Box’taki görememenin yarattığı gerilimi duyamama ve konuşamama olgularıyla yaratan Hush, izleyenlere anksiyete yaşatabilecek bir gerilim filmi.

It Follows

Yıl: 2014

IMDb puanı: 6,8

Yönetmen: David Robert Mitchell

Oyuncular: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi

Bu sefer tüm dünyayı etkisini altına alan doğaüstü güçler yerine karşımıza belirli durumlarda kişileri takip eden bir doğaüstü varlık çıkıyor. It Follows filminde, cinsel ilişki sonrası bireylerin peşine takılan ve kişilere psikolojik travmalar yaşatarak onları öldüren kökeni belirsiz bir doğaüstü varlık bulunuyor.

Bu gizem ve belirsizlik yönleriyle It Follows, Bird Box’ın yaşattığı duyguları bizlere yaşatabiliyor. Tıpkı Bird Box’ta olduğu gibi karakterlerin; tehditin ne olduğunu, nereden geldiğini ve nasıl işlediğini bilmeden savaşmaya çalıştığı It Follows, hayatta kalma dürtüsünün ve çaresizliğin insanlara neler yaptırabileceğini gözler önüne seriyor.

The Mist

Yıl: 2007

IMDb puanı: 7,1

Yönetmen: Frank Darabot

Oyuncular: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden

Post apokaliptik bir dünya, nereden geldiği bilinmeyen doğaüstü yaratıklar, hayatta kalmaya çalışan bir avuç insan ve çocuğunu korumaya çalışan bir ebeveyn. Tüm bu olgular size bir yerden tanıdık geliyor olmalı. Bird Box filminin başarısının anahtarı olan ve bizleri gerim gerim geren tüm bu olgular, The Mist filminde de birebir aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Stephen King’in aynı isimli romanından uyarlanan bu film, bizlere Bird Box’ın yaşattığı çaresizlik, bilinmezlik ve dehşet duygularını birebir şekilde yaşatıyor.

The Mist filminde; dünyayı saran garip bir sisin içerisinde bir alışveriş merkezinde kısılı kalan bir avuç insan, sisin içerisindeki doğaüstü varlıklar karşısında hayatta kalmaya çalışıyor. Hayatta kalma savaşı veren insanların çaresizlik içerisinde neler yapabileceklerini gösteren ve Bird Box’ta olduğu gibi kriz durumundaki insan ilişkilerine değinen The Mist’te yine Bird Box’a benzer bir şekilde bu kriz durumunda çocuğunun hayatını kurtarmaya çalışan bir baba olan David Drayton’ın hikâyesine tanık oluyoruz.

The Road

Yıl: 2009

IMDb puanı: 7,2

Yönetmen: John Hillcoat

Oyuncular: Viggo Mortensen, Charlize Theron, Kodi Smith-McPhee

2000’li yılların en iyi post apokaliptik filmlerinden biri olarak değerlendirilen The Road; aile ilişkileri, post apokaliptik dünya ve yoldaki tehlikeler olguları bakımından Bird Box’a oldukça benzer bir yapıya sahip. The Road filminde, ne olduğu bilinmeyen bir afet sonrası neredeyse tamamen yok olmuş dünyada bir baba ile oğlunun hayatta kalma hikâyesini izliyoruz.

Bulundukları konumdan, daha rahat ve güvenli bir yaşama sahip olmak için güneye seyahat eden baba ve oğlu, yolda dünyada neredeyse tükenmekte olan gıda stokları yüzünden yamyam hâline gelmiş insanlardan kaçınmaya ve hayatta kalmaya çalışıyor. The Road bu bakımdan, kıyamet sonrası dünyada insanların karşısına çıkabilecek tehlikeleri en başarılı şekilde anlatan filmlerden biri olarak kabul ediliyor.

A Quiet Place

Yıl: 2018

IMDb puanı: 7,5

Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Summons

Karakterler Bird Box filminde göremiyor, Hush filminde duyamıyor ve A Quiet Place filminde ise konuşamıyor. Post apokaliptik bir dünyada geçen ve son derece hassas duyma becerilerine sahip yaratıkların dünyada hüküm sürdüğü A Quiet Place, 2018 yılının Bird Box ile en çok karşılaştırılan filmi.

Bird Box’ta karakterlerimiz görmeden hayatta kalmaya çalışırken, A Quiet Place’de ise karakterler çıt bile çıkarmadan hayatta kalmaya çalışıyor. Kıyamet sonrası dünyada çocukları ile sağlıklı bağlar kuran veya kurmaya çalışan karakterler her iki filmde de benzer şekilde karşımıza çıkıyor. Bird Box gibi büyük başarı yakalayan A Quiet Place’in de devam filmi gelecek. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen filmin vizyon tarihi şu an için 2021 olarak belirtiliyor.

28 Days Later...

Yıl: 2002

IMDb puanı: 7,6

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston

2000’li yıllar özellikle post apokaliptik filmlerin yükselişe geçtiği bir dönem oldu. Bu post apokaliptik filmlerin öncülerinden biri de 28 Days Later... olarak karşımıza çıkıyor. Bu sefer nereden geldiği bilinen bir hastalığın tüm dünyayı yıkıma sürüklediği filmde bir grup hayvan hakları savunucusu, deneylerde kullanılan bir şempanzeyi serbest bırakıyor. Bu şempanze ise Rage isimli ölümcül bir virüs taşıyor ve bu sayede tüm dünya kıyameti yaşıyor.

Bu virüs salgını sonra Londra’da hayatta kalmayı başaran bir grup insan, yaşamaya devam edebilmek için güvenli bir yer arayışına giriyor. Bird Box dâhil 2000’li yıllarda çıkan birçok zombi ve post apokaliptik temaya sahip filme ilham kaynağı olan 28 Days Later’ın, 28 Weeks Later adında bir devam filmi de bulunuyor.

Bird Box içerisinde barındırdığı; hayatta kalma, aile bağları, kriz durumundaki çarpık insan ilişkileri ve bilinmeyen tehlike gibi olgularıyla aslında birçok post apokaliptik filmle benzerlik gösteriyor. İşin daha çok çocuklarını hayatta tutmaya çalışan anne temasıyla dram kısmına yoğunlaşan Bird Box, izleyiciyi kendisine bağlamayı başarıyor. Sizler Bird Box hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede bulunan Bird Box benzeri filmlerden hangilerini izlediniz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.