iyzico, Dogma Alares ve ETİD'in “2021 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu", Türkiye'nin 2021 yılı e-ticaret karnesini ortaya koydu. Rapor, 2021 yılında kaç sipariş verildiğini ve toplam kaç TL para harcandığını gösterdi.

Özellikle koronavirüsle birlikte internetten alışveriş yapmayı reddeden kişiler bile alışverişini internetten yapmaya başlamışken e-ticaret platformlarının ve önemi büyük ölçüde arttı. Peki, Türkiye’de en büyük kapanmayı yaşadığımız dönemleri de gördüğümüz 2021 yılı, e-ticaret açısından nasıl geçti?

iyzico, Dogma Alares ve ETİD tarafından yayımlanan “2021 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu”, bu sorunun en net cevabını verdi. Rapor, e-ticaret işlem sayısının 2020 yılına göre %46 oranında arttığını ortaya koydu. Buna göre 2021 yılında toplam 3,4 milyar adet sipariş verildi. E-ticaretin hacmiyse 2020 yılına göre %69 oranında artarak 382 milyar TL’ye ulaştı.

En fazla para, 26 Kasım'da harcandı

Türkiye’de gün bazındaki satışlara bakıldığında, en fazla sayıda satışın 22 Kasım Pazartesi günü yapıldığı görüldü. Aynı hafta cuma günü yani 26 Kasım Black Friday (Muhteşem Cuma, Efsane Cuma vs.) indirimleriyle birlikte yılın en fazla satış hacmi görülen günü oldu.

2021 yılı boyunca en çok tercih edilen ödeme yöntemi %56’lık oranla kredi kartı olurken kredi kartıyla toplam harcanan miktar 1,6 trilyon TL oldu. Öte yandan kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerin yıldan yıla düşüşü dikkat çekti. 2017 yılında kredi kartı kullanım oranı %82 idi. Rapordan çıkan diğer sonuçlar şu şekildeydi: