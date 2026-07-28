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ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

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ÖTV muafiyesinden yararlanarak SUV sahibi olmak isteyenler için seçenekler her geçen yıl artıyor. İşte hem yüksek oturma pozisyonu hem de aile kullanımına uygun yapısıyla öne çıkan ÖTV muafiyetli SUV modelleri.

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?
Deniz Şen Deniz Şen /

SUV modeller, geniş iç hacimleri, yüksek sürüş pozisyonları ve çok yönlü kullanım özellikleri sayesinde Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil sınıflarından biri hâline geldi. ÖTV muafiyesinden yararlanabilecek kişiler için de birçok marka, farklı donanım ve motor seçenekleriyle dikkat çeken SUV modeller sunuyor.

Bu içerikte, güncel ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilen SUV otomobilleri bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?
Hyundai Bayon
Toyota C-HR Hybrid
Renault Boreal
Fiat Grande Pande Elektrikli +1

Hyundai ÖTV muafiyetli SUV araçlar

Hyundai Bayon

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat
Hyundai Bayon Jump Manuel (2026) 1.560.000 TL 890.000 TL
Hyundai Bayon Jump DCT (2026) 1.750.000 TL 1.000.000 TL
Hyundai Bayon Style DCT (2026) 1.760.666 TL 1.005.000 TL
Hyundai Bayon Style GSR II-C DCT (2026) 1.775.249 TL 1.015.000 TL
Hyundai Bayon Elite DCT (2026) 1.958.000 TL 1.120.000 TL
Hyundai Bayon Elite GSR II-C DCT (2026) 1.970.000 TL 1.125.000

Hyundai Bayon, kompakt boyutları ve modern tasarımıyla özellikle şehir içi kullanımda öne çıkan B-SUV modellerinden biri. Yüksek oturma pozisyonu, ferah kabini ve zengin güvenlik donanımları sayesinde hem bireysel kullanıcılar hem de küçük aileler için pratik bir alternatif sunuyor. Ekonomik benzinli motor seçenekleri ve düşük yakıt tüketimiyle günlük kullanım maliyetlerini makul seviyede tutmayı başarıyor. Güncel tasarım çizgisi ve teknolojik donanımlarıyla da ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilecek dikkat çekici SUV modelleri arasında yer alıyor.

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Toyota ÖTV muafiyetli SUV araçlar

Toyota C-HR Hybrid

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat
Toyota C-HR Flame e-CVT 2.250.000 TL 1.280.000 TL
Toyota C-HR Passion e-CVT 2.566.000 TL 1.460.000 TL

Toyota C-HR, sıra dışı coupe-SUV tasarımı ve modern çizgileriyle segmentinin en dikkat çeken modellerinden biri. Özellikle hibrit motor seçeneği sayesinde düşük yakıt tüketimi sunarken, Toyota'nın uzun yıllardır kanıtlanmış hibrit teknolojisiyle de güven veriyor. Zengin güvenlik donanımları, kaliteli iç mekânı ve konforlu sürüş karakteriyle hem şehir içi hem de uzun yol kullanımına uygun bir yapı sunuyor. ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilen versiyonlarıyla C-HR, ekonomik kullanım avantajını şık tasarım ve gelişmiş teknolojilerle bir arada sunan SUV modelleri arasında yer alıyor.

Renault ÖTV muafiyetli SUV araçlar

Renault Boreal

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat
Renault Boreal iconic Turbo TCe EDC 145 hp 2.860.000 TL 1.630.000 TL
Renault Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.060.000 TL
Renault Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.010.000 TL 1.140.000 TL
Renault Duster evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.805.000 TL 1.600.000 TL
Renault Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.080.000 TL 1.180.000 TL
Renault Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.570.000 TL 1.470.000 TL
Renault Duster techno hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.840.000 TL 1.620.000 TL

Renault Boreal, markanın yeni tasarım dilini yansıtan modern görünümü ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken SUV modellerinden biri. Geniş iç hacmi, dijital kokpiti ve gelişmiş sürüş destek sistemleri sayesinde hem aile kullanımı hem de uzun yolculuklar için konforlu bir deneyim sunuyor.

Duster ise yüksek sürüş pozisyonu ve çok yönlü kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Geniş iç hacmi ve başarılı bagaj kapasitesi sayesinde hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda pratik bir kullanım sunuyor. Benzinli, hibrit ve farklı güç aktarma seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara hitap eden Duster, ekonomik işletme maliyetleriyle de öne çıkıyor.

Fiat ÖTV muafiyetli SUV araçlar

Fiat Grande Pande Elektrikli

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat
Fiat Egea Cross Street 1.6 Otomatik 1.880.500 TL 1.017.000 TL
Fiat Egea Cross Urban 1.6 Otomatik 1.950.500 TL 1.054.000 TL
Fiat Egea Cross Lounge 1.6 Otomatik 2.020.500 TL 1.091.000 TL
Fiat Egea Cross Limited 1.6 Otomatik 2.090.500 TL 1.129.000 TL
Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik 1.609.900 TL 965.000 TL

Fiat Egea Cross, Egea'nın pratik yapısını SUV esintili tasarım detaylarıyla birleştiren crossover modellerden biri. Yükseltilmiş sürüş pozisyonu, geniş iç hacmi ve kullanışlı bagajı sayesinde hem şehir içi hem de aile kullanımında beklentileri karşılıyor.

Grande Panda ise, markanın ikonik Panda modelini modern tasarım anlayışıyla yeniden yorumlayan kompakt bir crossover olarak öne çıkıyor. Köşeli hatları, yüksek sürüş pozisyonu ve pratik boyutları sayesinde özellikle şehir içinde kolay kullanım sağlarken, ferah kabiniyle günlük ihtiyaçlara da rahatlıkla cevap veriyor.

Togg ÖTV muafiyetli SUV araçlar

Togg T10X

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 1.300.000 TL
Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL 1.510.000 TL
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzi 2.411.000 TL 1.640.000

T10X, geniş iç hacmi, dijital kokpiti ve gelişmiş bağlantı özellikleri sayesinde konforlu ve yenilikçi bir sürüş deneyimi sunuyor. Sessiz sürüş karakteri, düşük işletme maliyetleri ve farklı menzil seçenekleriyle hem şehir içi hem de uzun yol kullanımına hitap ediyor.

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