Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

200 bin kilometreyi sorunsuz aşabilen en sağlam otomatik şanzımanlar hangileri? Tork konvertörlü, e-CVT ve çift kavramalı şanzımanların kullanıldığı güvenilir otomobilleri inceleyin.

Bir otomobilin uzun ömürlü olmasını sağlayan en önemli parçalardan biri şanzıman. Özellikle ikinci el otomobil alacak kişiler için bu konu daha kritik bir hale geliyor.

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Bazı otomatik şanzımanlar var ki, düzenli bakım gördüğünde 200 bin kilometre hatta 300-400 bin kilometre seviyelerine ulaşabilen sağlam yapılarıyla öne çıkıyor. Biz de bu içerikte otomotiv dünyasında güvenilirliğiyle bilinen otomatik şanzımanları ve hangi otomobillerde kullanıldıklarını inceliyoruz.

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Aisin 6 ve 8 ileri tam otomatik (Tork Konvertörlü)

Toyota ve Japon üreticilerle özdeşleşen Aisin üretimi tam otomatik şanzımanlar, en dayanıklı otomatik şanzımanlar arasında gösteriliyor. Yağ değişimleri zamanında yapıldığında oldukça uzun ömürlü çalışabiliyor.

Kullanıldığı otomobiller:

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Toyota Hybrid e-CVT

Toyota'nın hibrit sisteminde kullandığı e-CVT, klasik CVT'den tamamen farklı bir yapıya sahip. Kayış veya çift kavrama bulunmadığı için aşınan parça sayısı oldukça düşük. Dünyada 300-500 bin kilometreyi aşan çok sayıda Corolla Hybrid ve Prius örneği bulunuyor.

Kullanıldığı otomobiller:

Toyota Corolla Hybrid

Toyota C-HR Hybrid

Toyota Prius

Toyota Yaris Hybrid

Toyota Corolla Cross Hybrid

Mercedes 7G-Tronic

Mercedes'in uzun yıllar kullandığı tork konvertörlü 7G-Tronic şanzımanı da sağlamlığıyla biliniyor. Özellikle düzenli yağ bakımı yapılan araçlarda oldukça yüksek kilometrelere ulaşabiliyor.

Kullanıldığı otomobiller

Mercedes C Serisi

Mercedes E Serisi

Mercedes CLS

Mercedes GLK

Mercedes ML

ZF 8HP

ZF tarafından geliştirilen 8 ileri tam otomatik şanzıman, hem dayanıklılığı hem de hızlı geçişleriyle sektörün en başarılı şanzımanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Kullanıldığı otomobiller

BMW 3 Serisi

BMW 5 Serisi

BMW X3

BMW X5

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Hyundai ve Kia 6AT

Hyundai ve Kia'nın yıllardır kullandığı 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman, çift kavramaya göre daha düşük arıza oranıyla öne çıkıyor.

Kullanıldığı otomobiller