Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Bir otomobilin uzun ömürlü olmasını sağlayan en önemli parçalardan biri şanzıman. Özellikle ikinci el otomobil alacak kişiler için bu konu daha kritik bir hale geliyor.
Bazı otomatik şanzımanlar var ki, düzenli bakım gördüğünde 200 bin kilometre hatta 300-400 bin kilometre seviyelerine ulaşabilen sağlam yapılarıyla öne çıkıyor. Biz de bu içerikte otomotiv dünyasında güvenilirliğiyle bilinen otomatik şanzımanları ve hangi otomobillerde kullanıldıklarını inceliyoruz.
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Aisin 6 ve 8 ileri tam otomatik (Tork Konvertörlü)
Toyota ve Japon üreticilerle özdeşleşen Aisin üretimi tam otomatik şanzımanlar, en dayanıklı otomatik şanzımanlar arasında gösteriliyor. Yağ değişimleri zamanında yapıldığında oldukça uzun ömürlü çalışabiliyor.
Kullanıldığı otomobiller:
- Toyota Corolla
- Toyota C-HR
- Lexus modelleri
- Peugeot 3008 (bazı versiyonlar)
- Peugeot 5008
- Citroen C5 Aircross
- Opel Grandland (bazı motorlar)
Toyota Hybrid e-CVT
Toyota'nın hibrit sisteminde kullandığı e-CVT, klasik CVT'den tamamen farklı bir yapıya sahip. Kayış veya çift kavrama bulunmadığı için aşınan parça sayısı oldukça düşük. Dünyada 300-500 bin kilometreyi aşan çok sayıda Corolla Hybrid ve Prius örneği bulunuyor.
Kullanıldığı otomobiller:
- Toyota Corolla Hybrid
- Toyota C-HR Hybrid
- Toyota Prius
- Toyota Yaris Hybrid
- Toyota Corolla Cross Hybrid
Mercedes 7G-Tronic
Mercedes'in uzun yıllar kullandığı tork konvertörlü 7G-Tronic şanzımanı da sağlamlığıyla biliniyor. Özellikle düzenli yağ bakımı yapılan araçlarda oldukça yüksek kilometrelere ulaşabiliyor.
Kullanıldığı otomobiller
- Mercedes C Serisi
- Mercedes E Serisi
- Mercedes CLS
- Mercedes GLK
- Mercedes ML
ZF 8HP
ZF tarafından geliştirilen 8 ileri tam otomatik şanzıman, hem dayanıklılığı hem de hızlı geçişleriyle sektörün en başarılı şanzımanlarından biri olarak kabul ediliyor.
Kullanıldığı otomobiller
- BMW 3 Serisi
- BMW 5 Serisi
- BMW X3
- BMW X5
- Alfa Romeo Giulia
- Jeep Grand Cherokee
- Maserati Ghibli
Hyundai ve Kia 6AT
Hyundai ve Kia'nın yıllardır kullandığı 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman, çift kavramaya göre daha düşük arıza oranıyla öne çıkıyor.
Kullanıldığı otomobiller
- Hyundai i20
- Hyundai i30
- Hyundai Tucson
- Kia Ceed
- Kia Sportage