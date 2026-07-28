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Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

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Mercedes W124'ün en dikkat çeken tasarım detaylarından biri hiç şüphesiz tek ön cam sileceği. Peki Mercedes neden iki yerine tek silecek kullanmayı tercih etti? İşte bu sıra dışı tasarımın arkasındaki mühendislik hikâyesi.

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı
Deniz Şen Deniz Şen /

1984'te tanıtılan Mercedes-Benz W124, sadece dayanıklılığıyla değil, döneminin çok ilerisinde sayılan mühendislik çözümleriyle de otomotiv tarihine damga vurdu. Bunlardan biri ise ilk bakışta birçok kişiyi şaşırtan tek ön cam sileceği oldu.

Günümüzde neredeyse tüm otomobillerde çift silecek kullanılırken Mercedes'in yıllarca tek silecek sistemini tercih etmesi tamamen maliyetle değil, mühendislik yaklaşımıyla ilgiliydi. Üstelik bu sistem düşündüğünüzden çok daha karmaşıktı.

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Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı
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İlk bakışta tek silecek daha ucuz bir çözüm gibi görünse de aslında tam tersi geçerliydi.

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Mercedes mühendisleri, ön camın mümkün olan en büyük bölümünü temizleyebilmek için özel bir mekanizma geliştirdi. Normal otomobillerde silecekler yalnızca sağa ve sola hareket ederken, W124'te kullanılan tek silecek hareket ederken aynı zamanda uzayıp kısalıyor ve açısını değiştiriyordu. Bu sayede tek silecek, ön camın yaklaşık %86'sını temizleyebiliyordu. Bu oran, dönemin birçok çift silecekli otomobilinden bile daha yüksekti.

W124'te kullanılan bu sistem "monowiper" olarak adlandırılıyor.

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Silecek kolunun içinde bulunan özel mekanizma, silecek cam üzerinde hareket ederken kolun uzunluğunu otomatik olarak değiştiriyor. Böylece silecek yalnızca yay çizmekle kalmıyor, camın üst köşelerine de ulaşabiliyor. Hareket sırasında uzayıp kısalan bu yapı sayesinde normal tek silecek sistemlerinin ulaşamadığı alanlar da temizlenmiş oluyor.

Bu mekanizma dönemine göre oldukça karmaşık bir mühendislik ürünüydü ve patentli tasarımlar arasında yer alıyordu. Sağladığı avantajları ise şöyle özetleyebiliriz:

  • Ön camın büyük bölümünü temizleyebiliyordu.
  • Görüş alanında kör nokta oluşmasını azaltıyordu.
  • Daha sessiz çalışıyordu.
  • Yüksek hızlarda daha dengeli performans sunuyordu.
  • Aerodinamik yapıya katkı sağlıyordu.

Madem bu kadar başarılıydı, günümüzde neden kullanılmıyor?

Her ne kadar oldukça başarılı bir sistem olsa da üretim maliyetinin yüksek olması ve mekanik yapısının standart çift silecek sistemlerine göre daha karmaşık olması nedeniyle zamanla terk edildi. Ayrıca otomobillerin ön camları büyüyüp daha eğimli hâle geldikçe çift silecek sistemi daha verimli sonuç vermeye başladı. Bu nedenle Mercedes de sonraki nesillerde klasik çift silecek düzenine geçti.

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