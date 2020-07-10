Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yeni proje hayata geçirildi. BiTaksi ile Fiat iş birliğinde hayata geçirilen Kabinli Taksi isimli proje, Fiat Egea araçlara bir panel eklenmesini içeriyor. Bu panel, yolcu ile şoförün temasını sıfıra indirerek koronavirüsün bulaş riskini düşürüyor.

2020 yılının ana gündem maddesi olan koronavirüs salgını, ülkemizdeki yaşamı da doğrudan etkiledi. Neyse ki Türkiye, süreci en azından şu ana kadar iyi bir şekilde yönetti ve koronavirüs salgınının korkunç boyutlara ulaşmasının önüne geçti. Elbette bu süreç, hayatımızda önemli değişikliklere neden oldu ve şimdi, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir proje hayata geçti.

Ülkemizde 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine girdik. O gün bugündür de yeni kararlar alınıyor ve bu kararlar kapsamında hayatımızı yeniden dizayn ediyoruz. Bu bağlamda hayata geçirilen yeni bir proje de ülkemizdeki sarı taksileri yakından ilgilendiriyor. BiTaksi ile Fiat iş birliği kapsamında hayata geçirilen proje, taksi şoförleri ile müşterilerin arasındaki bağıntıyı tamamen kesiyor. "Kabinli Taksi" projesi, alışmak durumunda olacağımız bir yenilik gibi görünüyor.

İşte BiTaksi ile Fiat'ın hayata geçirdiği kabinli taksi projesi

Kabinli Taksi projesi, müşteriler ile taksi şoförleri arasındaki iletişimi neredeyse tamamen kesiyor. Bu sayede koronavirüsün bulaşma riski de düşürülmüş oluyor. Şu an için Fiat Egea araçlarda kullanılabilen bu sistem, aracın içine kolayca monte edilen bir paneli oluşturuyor. Tamamen şeffaf yapıda olan bu panel, yolcu ile müşteriyi birbirinden ayırıyor. Bu sayede hem müşterinin hem de şoförün güvenliği sağlanmış oluyor.

Projeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan BiTaksi Genel Müdürü Kaan Sancaklı, panel sayesinde temasın sıfırlandığını, üstelik BiTaksi uygulaması aracılığıyla da temassız ödemenin yapılabildiğini bildiğini söylüyor. Bu sayede yolcuların kendilerini güvende hissedeceklerini ifade eden Sancaklı, Kabinli Taksi projesinin Türkiye'de ilk olduğunu sözlerine ekledi.

Sancaklı tarafından yapılan açıklamalara göre BiTaksi uygulamasını kullanarak taksi çağıran müşteriler, taksiyi çağırırken Kabinli Taksi tercihinde bulunabilecekler. Müşteriye gönderilen taksi de bu projenin uygulandığı araçlardan bir tanesi olacak ve güvenli bir şekilde yolculuk yapılması sağlanmış olacak. Kaan Sancaklı'ya göre Kabinli Taksi isteyen müşterilere de herhangi bir fiyat farkı uygulanmayacak.

Projenin şu an için sadece İstanbul'da hayata geçtiğini ifade eden Sancaklı, Kabinli Taksi haline gelen ilk 100 aracın panel montajının yapıldığını ve bugün itibarıyla da yollarda olduğunu açıkladı. Projenin ilerleyen dönemlerde daha da genişleyeceğini ifade eden Sancaklı, taksi şoförlerinin bu paneli zaten çok uzun süredir istediklerini ve nihayetinde de bu projenin hayata geçtiğini sözlerine ekledi.