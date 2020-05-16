Hindistan'da bir şirket, COVID-19'un semptomlarından olan ateşi ölçebilecek sensörlere sahip bir bileklik geliştirerek önemli bir adım attı. Bileklik vücut sıcaklığının yanı sıra kalp ritmini, kan basıncını ve uykuyu da takip ediyor.

Tüm dünyada panik yaratmayı sürdüren yeni ölümcül koronavirüs salgını (COVID-19) ile mücadele kapsamında yeni teknolojik gelişmeler de yaşanıyor. Hindistan'daki bir şirket olan GOQii, dünyanın ilk vücut sıcaklığını ölçebilen sensörlere sahip bilekliğini tanıttı. Bilindiği gibi ateş, COVID-19'un en bilinen semptomlarından bir tanesi. Sensörlü bilekliğin COVID-19'un erken teşhisi için bir hayli faydalı olacağı düşünülüyor.

GOQii Vital 3.0 adı verilen yeni bileklik, vücut sıcaklığının yanı sıra kalp atış hızı, kan basıncı ve uyku gibi temel yaşamsal faaliyetlerimizi de takip edecek. Bunların yanı sıra adım ve kalori hesabı da yapabilecek. GOQii, Hindistan'da testten önce erken biçimde COVID-19'u tespit etme amacıyla klinik testler yapmak için Alman sağlık teknolojileri şirketi Thryve ile iş birliği yaptı.

Yeni bilekliğin özellikleri

GOQii Vital 3.0, hem entegre sıcaklık göstergesine hem de iki yoldan sıcaklık izleyen termal sensöre sahip. Bu iki yoldan biri devamlı olarak yapılan sıcaklık takibiyken diğeri kullanıcının isteğine göre kontrol edebildiği özellik. Sıcaklık ölçümünün aralığı 77 Fahrenhayt (25 derece) ila 113 Fahrenhayt (45 derece) arasında değişiyor ve sıcaklık yalnızca artı ya da eksi 0,3 Fahrenhayt sapmayla tespit edilebiliyor.

Dünya çapında, COVID-19'la mücadele kapsamında erken teşhis ve hastalığın kontrolü büyük bir önem kazanmış durumda. Bu kapsamda giyilebilir teknolojilerin önemi gittikçe artıyor. Yakın zamanda ABD ordusu, bu tip bir cihazın geliştirilmesi için teknoloji şirketlerine çağrı yapmıştı. GOQii şirketi de GOQii Vital 3 hakkındaki ayrıntıları, ABD Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kuruluşlardan Medical Technology Enterprise Consortium'la paylaştı ve şimdi geri bildirim bekliyor.

GOQii, COVID-19'la mücadele kapsamında Mumbai polisine 1000 adet GOQii Vital 3.0 bağışında bulundu. Mumbai polis teşkilatı, kendi personelinin sağlığını GOQii Preventive Health Platform (GOQii Koruyucu Sağlık Platformu) ile uzaktan takip edebilen ilk kuruluş olacak. GOQii'nin partneri Alman Thryve, Alman sağlık yetkilileriyle de işbirliği yaparak COVID-19 tespiti için giyilebilir cihazlardan gelen veriler üzerinde çalışıyor. GOQii Vital 3.0, yakın zamanda Amazon ve Flipkart gibi çevrimiçi alışveriş sitelerinden sipariş edilebilecek.