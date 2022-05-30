BiTaksi'den Tartışma Yaratan Yeni Özellik: Taksimetre Aç-Gel

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Mobil taksi çağırma uygulaması BiTaksi, yayımladığı 'Taksimetre Aç-Gel' özelliğiyle yeni bir tartışma başlattı. Taksilerin çağıran müşteriye taksimetre açarak gitmesini sağlayacak özellik, sosyal medyada karışık tepkiler topladı.

İstanbul ve Ankara’da hizmet veren mobil taksi çağırma uygulaması BiTaksi, bugün yeni bir özelliğiyle gündeme geldi. Yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte uygulamaya gelen 'Taksimetre Aç-Gel’ özelliği, taksinin daha sizi almaya gelirken sizin izninizle taksimetreyi açmasını sağlayacak. Yani yolculuk dışında taksinin gelişi için de ücret ödenecek.

BiTaksi tarafından paylaşılan bilgilere göre özellik, taksi bulunmasını kolaylaştıracak. Kullanıcılar tarafından kalıcı olarak ya da tek seferlik olarak açılabilen özellik, taksiler hakkındaki mevcut tartışmalar sürerken sosyal medyada da farklı tepkilerle karşılaştı. Özelliğin uygulamadaki görünümü ve gelen tepkiler şu şekideydi:

BiTaksi'nin yeni özelliğinden bir ekran görüntüsü:

bitaksi

BiTaksi'nin yeni özellik ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

bitaksi açıklama

Özelliğe gelen tepkiler:

bitaksi

bitaksi

bitaksi

bitaksi

bitaksi

bitaksi

bitaksi

bitaksi

Peki yeni özellik hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
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