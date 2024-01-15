Dünya çapında gittikçe daha büyük bir hacme ulaşan Bitcoin için madencilerin harcadığı yıllık enerji miktarı hesaplandı. Bitcoin'e harcanan enerji, çoğu ülkenin yıllık tüketimini geride bıraktı.

Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi'ne göre kripto para borsalarının önemli aktörleri arasında yer alan Bitcoin'in madenciliği için tüketilen enerji miktarı her geçen yıl daha da artıyor. Raporda yer alan bilgilere göre 2023 yılında Bitcoin madenciliği için harcanan elektrik miktarı yıllık 159,4 milyar kilovatsaat oldu. Bu rakam, 167 ülkenin yıllık elektrik harcamasından fazla.

Bitcoin için ciddi miktarda enerji harcanıyor ve baktığımız zaman dünyanın en az enerji tüketen 167 ülkesi, Bitcoin için harcanan enerjiden daha az enerji harcıyor. Zaten dünya üzerinde BM kayıtlarına göre 206, bilinen ise 208 devlet bulunuyor.

Bitcoin için harcanan enerji çok fazla (ama o kadar da değil)

Aradaki ufak ülkecikleri de saysak bile bu sayı çok artmıyor. Bu açıdan bakınca Bitcoin için enerji tüketimi çok gibi gözüküyor. Yine de listedeki ülkelerin çoğu, Türkiye'deki bir şehirden, hatta bazı ülkeler bazı ilçelerimizden daha küçük, bunu da göz önüne almak gerekiyor.

Farklı bir açıdan bakarsak da sadece ABD'de televizyonların ve buzdolaplarının yıllık enerji tüketimi, Bitcoin madenciliği için harcanan enerjiden fazla. İklimlendirme için kullanılan sistemler ve klimalar ise Bitcoin'den tam 13,8 kat fazla enerji tüketiyor.

Türkiye için durum ne?

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın son açıkladığı 2022 rakamlarına göre Türkiye'de elektrik tüketimi yıllık 331,1 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Yani Bitcoin için küresel çapta harcanan enerji, Türkiye'nin 2022'deki yıllık elektrik tüketiminin %51'i oldu. Araştırmacılar ise Türkiye'nin yıllık elektrik tüketiminin 284,25 milyar kilovatsaat olduğunu belirtti.

Togg'un piyasadaki en uzun mesafe giden versiyonu olan T10X'in bataryası 88,5 kilovatsaatlik elektrik depolayabiliyor. Aracın varsayılan menzili ise 523 kilometre. Yani dünya çapında Bitcoin için harcanan enerji ile 1 milyar 801 milyon 129 bin 943 defa aracımızı şarj edebiliyoruz. Bu da bize 941,991 milyar kilometrelik bir menzil verir. Yani dünyanın çevresini 23 milyon 549 bin 774 defa turlayabilir ya da Jüpiter'e kadar gidip geldiğimiz 605 yolculuk yapabiliriz. Bu mesafe, insan yapımı en uzak cisim olan Voyager uzay aracının gittiği yolun 40 katından fazla ediyor. Detay bilgiler işte...