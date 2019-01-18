Kripto para piyasalarının takipçileri, son dönemde kripto para piyasasının ve Bitcoin’in büyük değer kaybettiğinin farkında. Bununla beraber Bitcoin’in tekrar uçuşa geçmesini bekleyenler de yok değil. Peki Bitcoin bu yıl 20 bin dolar seviyesine yükselmeyi başarabilir mi?

Bitcoin yatırımcıları, Bitcoin’in artık kış uykusundan uyanmasını ve boğa konumuna geçmesini bekliyor. Yani Bitcoin’in ileride değer kazanmasını bekleyenlerin sayısı oldukça fazla. (Ayı ve Boğa terimleri, bu hayvanların saldırı şeklinden gelir. Ayı piyasa demek genel düşüş demektir, boğa piyasa ise genel artış.)

Bitcoin’in geçmişine baktığımızda, kripto paraların öncüsünün her zaman için dengesiz denebilecek bir yapıda hareket ettiğini ve dip-zirve noktaları arasındaki farkın oldukça büyük olduğunu görüyoruz. 2017 yılının Aralık ayında tarihi zirvesini gören ve neredeyse 20 bin dolara ulaşan Bitcoin, o günden bu yana değer kaybediyor. Kripto paralarla yeni ilgilenmeye başlamamış olan herkes de bu durumun farkında. Hatta bu durum o kadar büyük sansasyon yarattı ki günlük gazeteler bile bir dönem Bitcoin’i sürmanşete taşıdı.

Analistler her ne kadar Bitcoin’in daha da dibe vuramayacağını düşünse de Bitcoin’in sık sık analistleri ters köşeye yatırdığını görebiliyoruz. (Bitcoin bir yatırım aracı olması amacıyla değil, merkez bankalarına bağlı paraya alternatif olması amacıyla üretilmiştir. Bunu kimse niye anlamak istemiyor, orası muamma.)

Sağduyulu insanlar, Bitcoin’in 2017 sonunda çıkabileceği en yüksek noktaya çıktığını ve bir daha o noktaya kolay kolay dönemeyeceğini söylüyorlar.

Bitcoin’den umutlu olan yatırımcılar ve uzmanlar, bu kripto paranın inanılmaz bir geri dönüş kabiliyeti olduğunu düşünüyor ve Bitcoin’in yeniden inanılmaz bir ivme yakalayacağını söylüyor. Bu cenahta yer alan isimler arasında Winklevass kardeşler, John McAfee (O McAfee’nin yaratıcısı, evet) ve Tim Draper gibi isimler var. McAfee, 2020 yılında Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşacağını savunuyor. McAfee’nin sözleri uçuk gelebilir ama BitCoin’in 2018 yılında 7000 dolara erişebileceğini de söylemişti ve bu tahmini tuttu. Yani John McAfee, boş umutlar besleyen bir adam değil.

Winklevass Kardeşler ise Bitcoin’in 7 trilyon dolarlık pazar hacmine ulaşacağını düşünüyor. Haliyle de büyük bir fiyat artışı yaşanması gerekiyor. Sonuçta belli sayıda Bitcoin madenlenmiş durumda.

Tim Draper ise bir girişimci, yatırımcı ve gayet isabetli tahminleri olan birisi. Kimse onlara güvenmediği dönemde Tesla ve Skype’a güvenmiş, yatırımlarından mutlaka karşılık alan birisi olarak biliniyor. Tim Draper, Bitcoin’in 2014’deki hareketini tekrarlayacağını ve hızla yükseleceğini düşünüyor. Bitcoin aynı artışı sergilerse değil 20 bini, 100 bin doların üstünü bile rahatlıkla görebilir.

Tabii bir de diğer cephe var, Bitcoin’in bir daha 20,000 dolar seviyesine çıkmasının yakın gelecekte zor olduğuna inananlardan oluşan bu cephede de önemli isimler yer alıyor. Eski IMF Baş Ekonomisti Kenneth Rogoff, Bitcoin’in fiyatının düşmeye devam edeceğini ve 100 dolara kadar ineceğini söylüyor. Fundstrat’tan Robert Slyumer da aynı fikirde ancak ona göre süreç biraz daha uzun olacak.

İsviçreli kripto para uzmanı Kristjan Dekleva da bu yıl için Bitcoin’den umutlu olmayan insanlar arasında yer alıyor. O’na göre Bitcoin’de geçici bir fiyat artışı olsa bile fiyatların sabitlenmesi için en azından bir on yıl daha lazım.

Son durumda Bitcoin’in yeniden bahsi geçen seviyeye çıkabilmesi için kurumsal yatırımcılardan ciddi bir ilgi görmesi lazım. Bitcoin’iu şu andaki performansı da bu yatırımı çekmek için yeterli gözükmüyor. Yine de Bitcoin, tahminleri yanlış çıkarmasıyla meşhur.