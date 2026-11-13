Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

5.000 TL Değerindeki 4 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz [13-16 Kasım]

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.

5.000 TL Değerindeki 4 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz [13-16 Kasım]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 13-16 Kasım tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar açıklandı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında 4 oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.

İçerikten Görseller

5.000 TL Değerindeki 4 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz [13-16 Kasım]
Steam ücretsiz oyun

Steam'de bu hafta sonu ücretsiz olan oyunlar

Oyun Normal Fiyatı
IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad 22.99$
Deep Rock Galactic: Rogue Core 14.99$
Company of Heroes 3 26.99$
Cities: Skylines II 34.99$

Steam'de ücretsiz olan oyunları nasıl deneyebilirsiniz?

Steam ücretsiz oyun

  • Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
  • Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
  • Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6 Ön Yüklemesi Bu Gece Başlıyor: İşte PS5 ve Xbox Series X|S Başlangıç Saatleri!

GTA 6 Ön Yüklemesi Bu Gece Başlıyor: İşte PS5 ve Xbox Series X|S Başlangıç Saatleri!

18 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor [Kasım 2026]

18 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor [Kasım 2026]

2.400 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz [6-9 Kasım]

2.400 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz [6-9 Kasım]

GTA 6'dan Yeni Fragman Yayımlandı [Video]

GTA 6'dan Yeni Fragman Yayımlandı [Video]

PlayStation'da 'Black Friday' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 10 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Black Friday' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 10 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

GTA 6'yı İndirmek Kaç Saat Sürecek? İşte İndirme Hızınıza Göre Süre Hesabı!

GTA 6'yı İndirmek Kaç Saat Sürecek? İşte İndirme Hızınıza Göre Süre Hesabı!

GTA 6 İçin Geri Sayım Başladı: Ön Yükleme Tarihi ve Kaç GB Olacağı Açıklandı!

GTA 6 İçin Geri Sayım Başladı: Ön Yükleme Tarihi ve Kaç GB Olacağı Açıklandı!

Geliştiricilere "5 Dakika" Şartı: Steam'de Oyun Çıkarmak Artık Çok Daha Zor

Geliştiricilere "5 Dakika" Şartı: Steam'de Oyun Çıkarmak Artık Çok Daha Zor

Oyunlar ücretsiz oyun Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Türkiye'deki En Uzun Menzilli Elektrikli Otomobiller ve Fiyatları | Kasım 2026 Güncel

Türkiye'deki En Uzun Menzilli Elektrikli Otomobiller ve Fiyatları | Kasım 2026 Güncel

18 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor [Kasım 2026]

18 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor [Kasım 2026]

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Volkswagen’in Elektrikli Otomobil Başarısı Şirketin Başına Dert Oldu: Peki Neden?

Volkswagen’in Elektrikli Otomobil Başarısı Şirketin Başına Dert Oldu: Peki Neden?

iPhone 20 Pro, Apple'ın iPhone X'ten Bu Yana Gerçekleştirdiği En Büyük Tasarım Değişikliği Olacak

iPhone 20 Pro, Apple'ın iPhone X'ten Bu Yana Gerçekleştirdiği En Büyük Tasarım Değişikliği Olacak

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com