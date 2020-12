Bitcoin Adeta Uçuyor: İlk Kez 27 Bin Doları Gördü

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, dün dayandığı 25 bin doların kapısını geçti. Dün 26 bin doları da geçen Bitcoin, şu tüm zamanların rekorunu kırarak 27 bin dolara ulaşmış durumda.

Sizlere dün aktardığımız bir haberimizde Bitcoin'in 2020 senesinde rekor üstüne rekor kırdığından ve 25 bin doların kapısına dayandığından bahsetmiştik. Sene başından bu yana %200'den fazla değer kazanan dünyanın en büyük kripto parasının dayandığı 25 bin doları geçmesi de uzun sürmedi.

Sizlere dün öğle saatlerinde aktardığımızda 24 bin 784 dolara ulaşmış ve 25 bin doların kapısına dayanmıştı. Dünyanın en büyük dijital parasının dayandığı o kapıyı geçmesi çok da uzun sürmedi. Bitcoin'in değeri 27 bin doları da aştı.

Bitcoin, 27 bin doları da aştı

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 2018 sonlarında ve 2019 başlarında yaşadığı büyük düşüş yaşamış ve 3000 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti. Daha sonra tekrar toparlanma aşamasına giren kripto paranın önü alınamıyor.

Dünya genelindeki COVID-19 salgını sebebiyle finansal piyasalar olumsuz etkilenirken Bitcoin, 2020 senesini büyük bir yükselişle geçirdi. 20 bin dolar sınırını aşan Bitcoin, 25 bin ve 26 bin dolar sınırını da arkasında bırakarak yükselişine devam ediyor.

Dün sizlere aktardığımızda 24,7 bin doları aşan kripto para birimi, öğleden sonra 26 bin doları da aştı ve şu an bu haberi yaptığımız an itibarıyla 27 bin 600 dolar bandında bulunuyor. Bitcoin'in TL karşılığı ise 210 bin liraya dayanmış durumda. Şu an 1 Bitcoin, 209 bin 37 TL.

Ayrıca Bitcoin'deki yükseliş "altcoin"leri de etkiliyor. Dün 623 dolar olan Ethereum, şu an 650 dolara ulaşmış durumda. Aynı şekilde dün 127 dolar olan Litecoin de haberi yaptığımız an itibarıyla 134 dolar seviyesinde.