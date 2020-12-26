Bitcoin'den Yeni Rekor: 25 Bin Doların Kapısına Dayandı

Dünya genelinde oldukça kötü hatıralar bırakan 2020 yılı, Bitcoin yatırımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük dijital para birimi, 25 bin doların kapısına dayanmış durumda.

Dünya ekonomisinin ve finans dünyasının zor zamanlar geçirdiği 2020 yılı, kripto para birimi Bitcoin için rekorların senesi oldu. Bu yıl rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, yıl başından bu yana %240 değer kazandı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Bitcoin, dünyada birçok borsanın kapalı olduğu işlem gününde de değerine değer katmaya devam etti. Bitcoin, bu haberi yaptığımız an itibarıyla 24 bin 784 dolar yani 187 bin 755 lira değere ulaşmış durumda.

Bitcoin'den yeni rekor

Bitcoin'deki bu artış, "altcoin" olarak ifade edilen diğer kripto para birimlerinde de hareketliliğe sebep oluyor. Önemli altcoin'lerden bir tanesi olarak görülen Litecoin, an itibariyle 127 dolar yani 966 TL değere ulaşmış durumda. Bir diğer önemli altcoin olan Ethereum ise 623 dolara yükselmiş durumda.

Bitcoin'in oldukça yüksek dalgalanmalar yaşaması, bu para birimiyle ilgili insanların da kutuplara ayrılmasına sebep oldu. Örneğin şu an 25 bin dolara dayanan bu kripto para birimi, 2018 yılının sonlarında 3 bin dolar bandına kadar gerilemişti.

Bitcoin'i savunan cephe, dijital para biriminin portföy çeşitlendirici bir işlem gördüğünü ifade ederken karşı cephe ise tıpkı 2018 sonlarında olduğu gibi ağır bir çöküş yaşayacağını savunuyor. Bazı önemli kuruluşlar da analizlerinde Bitcoin'e olumlu bakış atmaya başlamıştı.

Finans dünyasındaki önemli kuruluşlardan bir tanesi olan Goldman Sachs, Bitcoin'in önemli bir yatırım aracı olarak görülen altının yerini almayacağını şu şekilde ifade etti: "Altının reel faiz oranlarına ve dolara karşı düşük performansı, bazı yatırımcıları Bitcoin’in enflasyona karşı altının yerini aldığı konusunda endişelendirdi. Bazı alternatifler oluşsa da Bitcoin’in artan popülaritesinin altının varlığına bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyoruz."