Son günlerde 60 bin doların üzerinde dolaşan, ufak tefek düşüşlerle "Sakın!" dedirten Bitcoin, bu sabah kalktığımızda %10'u aşan bir değer kaybıyla bizi karşıladı. Peki, bu düşüşün ardında nasıl bir sebep yatıyor? Gelin, yapılan analizlere bir bakalım.

Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin, piyasanın %50’sinden fazlasını elinde tutması nedeniyle piyasayı yöneten isim de diyebiliriz. Bitcoin arttığında piyasa yukarı çekiliyor, düştüğündeyse altcoinler’in düşüş oranı, Bitcoin’in düşüş oranına göre 2 kat daha fazla bile olabiliyor. Bunun son örneğini de bu gece gördük.

Dün bu saatlerde 60.000 – 61.000 dolar seviyelerinde dolaşan Bitcoin, gece 03:00 – 03:35 saatleri arasında 10 bin dolarlık değer kaybı yaşadı ve 51.680 seviyesine kadar indi. Bu seviyeden ani bir şekilde kendisini kurtaran lider kripto para, son saatlerde 54.000 – 55.000 dolar seviyelerinde dolaşıyor. Yaşanan bu ani düşüş haliyle piyasada bir merak da uyandırdı.

Bitcoin neden düştü?

Bitcoin’in ani düşüşlerini geçtiğimiz haftalarda da görmüştük. Bu düşüşlerin ardından Bitcoin, genel tablodaki yükselme trendini bozmadan yoluna devam etmiş, rekor üstüne rekor kırmıştı. Yaşanan bu düşüşün şu anda devamının nasıl olacağı konusunda kesin bir şey söylemek her düşüşte olduğu gibi fazlasıyla zor. Zira bu piyasanın sürprizlerle dolu olduğunu unutmamak, tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.

Peki, sabah uyanır uyanmaz birçok kişinin kalbine darbe vuran Bitcoin, ne oldu da aşağıya doğru kıpkırmızı bir mum dikti? İşte bu konu, piyasada birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu konuda yapılan bazı tahminler mevcut olsa da şimdiden bunların yalnızca birrer ‘tahmin’ olduğu ve piyasanın gidişatı hakkında çıkarımlarınızı kesin bir şekilde yapmamanız gerektiği konusunda sizleri uyaralım.

ABD Hazine Bakanlığı hakkındaki iddia:

Bazı kişiler tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre ABD Hazine Bakanlığı, kripto para birimleri aracılığıyla kara para aklama için birkaç finans kurumunu cezalandırma planı yapıyor. Henüz doğrulanmamış bu iddia da piyasanın bir şekilde havasını söndürmüş gibi duruyor. Bu iddia, şimdi bahsedeceğimiz iddia kadar detaylandırılmadı.

Çin’deki elektrik kesintilerinin hash rate’e etkisi:

Bu iddiayı dillendirmeden önce bilmeyenler için hash rate’in ne olduğunu açıklayalım. Hash rate, Bitcoin ağına bağlı olan tüm cihazların toplamının sahip olduğu matematiksel işlem gücünü ifade ediyor. Bu oran h/s (hash/saniye) cinsinden belirtiliyor. Bitcoin’de bu oran çok yüksek olduğu için Exahash cinsiyle belirtiliyor (EH/s).

Bitcoin ağının hash rate’i, geçtiğimiz günlerde 218 EH/h seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Fakat bu rekor kırıldığı andan itibaren büyük bir düşüş görüldü. 218 seviyesini gören Hashrate, iki günde 100-125 EH/h seviyesine geriledi. Yani yaklaşık %49’luk bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüşün arkasındaysa Çin’de yaşanan olayların olduğu ifade edildi.

Çin’in Xinjiang bölgesinde yerel bir gazeteci tarafından dillendirilen habere göre bölgede tam karartma yapıldı. Yani bölgeye verilen elektrik tamamen kesildi. Buna neden olaraksa ‘güvenlik denetimleri’ gösterildi. Primitive Crypto’nun kurucu ortaklarından Covey Wan, olayın kömür madeninde gerçekleşen bir patlamadan kaynaklandığını ifade etti.

Wan, yaptığı açıklamada Xinjiang bölgesinin ve bir diğer bölge olan Sichuan’ın genel Bitcoin hash rate tablosunda %50’den fazla yer kapladığını öne sürdü. Wan, hash rate’de yaşanan düşüşün hemen hemen bir hafta içinde düzelmesini beklediğini de sözlerine ekledi.