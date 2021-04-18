Haftalardır yatırımcılarına kazandırmaya devam eden Bitcoin, daha önce de gördüğümüz sert düşüşlerinden birisini daha gösterdi. Kripto para birimi, yarım saat içinde %10’u aşkın değer kaybetti. Bitcoin’in düşüşüyle tüm kripto para birimleri kırmızıya döndü.

Haftalardır yatırımcılarının yatırdığı parayı katlayarak geri veren kripto para piyasası, Türkiye saati ile sabaha karşı herkesin ağzını açık bıraktı. Piyasanın en baba oyuncusu ve diğer tüm birimleri nereye giderse beraberinde sürükleyen Bitcoin, dolar karşısında %10’u aşkın değer kaybı yaşadı. Bu durum, altcoin’lere %15-%20’lik bir düşüş olarak yansıdı.

Dün gün içinde 60.000 – 62.000 aralığında dolaşan Bitcoin, gece 03.00’da 59.000 seviyesinin altına indi. Bu durum uyanık olan tüm gözlerin dikkatini çekti. Ardından uçurum kendisini gösterdi ve Bitcoin, yalnızca 35 dakika sonra 51.680 seviyesini gördü. Bu seviyeyi gördükten sonra ani bir dönüş gerçekleştiren Bitcoin, en azından şu anlık daha stabil bir grafik çizdi.

Sosyal medyanın gündemi düşüş oldu:

Zaman zaman yine böyle uçurumlar çizerek piyasaya kalp krizi yaşatan Bitcoin, bu seferki dev uçurumuyla da yeniden Twitter’da gündem oldu. Piyasaya yeni girenlerden piyasayı yıllardır yalayıp yutanlara kadar herkesin gündeminde kripto para piyasası vardı. Bizler de piyasada cüzdanı kırmızıya dönenlerin paylaştığı eğlenceli bazı paylaşımları sizler için derledik.