SpaceX, Dogecoin ile Alınan Bir Uyduyu Ay'a Yollayacak

Elon Musk, Dogecoin ile finansmanı sağlanan bir uyduyu SpaceX ile Ay'a götürmeyi planladığını açıkladı. Gidecek uydunun ismi de DOGE-1 olarak açıklandı.

Sivil uzay havacılığı alanında önde gelen firmalardan biri de SpaceX. Elon Musk'ın şirketi, ödeme yöntemleri arasına Musk'ın çok sevdiği kripto para birimi Dogecoin'i de eklemişti. Şimdiyse yeni uydulardan birinin ödemesi tamamen Dogecoin ile gerçekleştirilecek.

Dogecoin ile finanse edilecek olan kutu uydunun ismi de DOGE-1 olacak. Kripto paraların çok yükselmesini ifade eden "Ay'a gitmek" tabirini gerçeğe dönüştürecek olan uydu Ay'a gönderilecek. Orada incelemelerde kullanılacak.

Şaka ciddiye bindi

Geometric Energy Corporation adlı bir firma tarafından ödemesi yapılan bu kutu uydu, üzerinde bulunan sensörlerle Ay yörüngesinde bilgiler toplayacak. DOGE-1, 2022 yılının ilk çeyreğinde Falcon 9 roketine yüklenerek yola çıkarılacak.

Dogecoin aslında ilk çıktığında tam olarak "şaka amaçlı bir kripto para" olarak piyasaya sürülmüş ancak zaman içerisinde ciddi yükseliş göstermişti. Son aylardaki değer artışı ile birlikte Dogecoin, daha değerli bir şaka amaçlı para durumuna gelmişti. Hatta bu kripto paranın hareketleri, Robinhood gibi alım satım uygulamalarının çökmesine neden olmuştu.

Elon Musk ise bu kripto paranın en büyük destekçileri arasında yer alıyor. Hatta kendisine Dogebabası diyen Musk, sık sık Dogecoin ile ilgili olarak dikkat çekici hareketler sergiliyor. Haliyle Ay'a DOGE-1 adında bir uydu göndermek de tam onun firmasına göre bir hamle.

Dogecoin dalgalanmaya devam ediyor

DOGE-1'in Ay'a gidecek olması, Dogecoin kullanıcıları için iyi bir haber olabilir. Zira son dönemde Dogecoin önce hızla yükselmiş, sonra Robinhood'un çöküşü ile dibe inmişti. Ardından Musk'ın SNL'e çıkacağı öğrenildikten sonra beklentilerle birlikte Doge fiyatı da artmıştı. Musk'ın son açıklamaları ise kripto paranın yönünü yine aşağı çevirmişti.

SpaceX ve Geometric Energy Corporation yöneticilerine göre Dogecoin, iki firma arasında bir Ay görevinin gerçekleştirilebilmesi için yeterince sofistike bir kripto para birimi. Musk'ın diğer firması Tesla'nın da Bitcoin ile ödeme kabul ettiğini hatırlatalım.