Orta Amerika'da bulunan bir ülke olan El Salvador, Bitcoin'i ulusal para olarak kabul edecek ilk ülke olmak için çalışmalara başladı. Bitcoin 2021 konferansında konuşan El Salvador Devlet Başkanı, Bitcoin’i ülkesinde ulusal para haline getirmek için önümüzdeki hafta bir yasa tasarısını meclise sunacağını açıkladı.

2018 yılından beri devam eden uzunca bir düşüş sürecinin ardından kripto para piyasaları, geçtiğimiz 2020 yılının sonunda tekrardan yükseliş dönemine girmişti. Bitcoin’in her ay rekor tazelediği bu dönemde piyasaya birçok yeni yatırımcı girmiş, kripto paraların etki alanı tüm dünyaya ulaşınca da devletler ve otoriteler bu piyasalara bir düzenleme getirmek için birer birer çalışmalara başladığını duyurmuştu.

Bu kapsamda Türkiye de kripto varlık düzenlemeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Hatta Bakan Elvan, geçtiğimiz hafta gelinen son noktayı açıklamış ve üzerinde çalışılan alanlar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bugünse diğer ülkelerin üzerinde çalıştığı düzenlemelerden farklı olarak bir Orta Amerika ülkesi olan El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul edecek ilk ülke olmak için çalışmalara başladığını duyurdu.

El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi haline getirmeyi planlıyor:

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Miami’de düzenlenen ve tarihin en büyük Bitcoin etkinliği olarak nitelendirilen Bitcoin 2021’de yayınlanan bir videoda, El Salvador’un Bitcoin teknolojisini kullanarak ülkenin modern finansal altyapısını inşa etmek için dijital cüzdan şirketi Strike ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Başkan Bukele ayrıca Bitcoin’i ülkesinde ulusal para haline getirmek için önümüzdeki hafta bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı. Yasanın yürürlüğe girmeden önce yasama meclisinin onayından geçmesi gerekse de Bukele’nin siyasi partisinin yasama organını sıkı bir şekilde kontrol ettiği biliniyor. Bu nedenle El Salvador, büyük ihtimalle dünya üzerinde bir Bitcoin standardı benimseyen ilk insan olacak.

‘Şu andan itibaren El Salvador ilk Bitcoin ülkesi olacak’

Konuyla ilgili olarak bu hareketin Bitcoin için dünya çapında “savaşı başlatan ilk atış” olarak duyulacağını söyledi. Sözlerine “Şu andan itibaren El Salvador ilk Bitcoin ülkesi olacak” şeklinde devam eden Mallers, “Burada dönüştürücü olan şey, Bitcoin’in hem şimdiye kadar yaratılmış en büyük rezerv varlık hem de üstün bir parasal ağ olmasıdır. Bitcoin tutmak, gelişmekte olan ekonomileri itibari para enflasyonunun olası şoklarından korumanın bir yolunu sunuyor” dedi.

Mallers ayrıca hareketin, bireylere, işletmelere ve kamu sektörü hizmetlerine fayda sağlayan açık bir ağda, günlük kullanım durumları için Bitcoin’in gücünü ve potansiyelini açığa çıkarmaya yardımcı olacağını söyledi.

İnsanların yaklaşık %70’inin banka hesabı veya kredi kartının bulunmadığı, mali açıdan istikrarsız ve nakit bir ekonomiye sahip olan El Salvador’da para transferleri veya göçmenlerin eve gönderdiği para, gayrisafi yurt içi hasılanın %20’sinden fazlasını oluşturuyor. Yerleşik hizmetler, ulaşması günler sürebilen ve bazen fiziksel karşılama gerektiren bu uluslararası transferler için %10 veya üzerinde ücretler talep edebiliyor.

El Salvador’da işlerin nasıl yürüyeceği, Bitcoin’in istikrarsız ekonomiye bir çare olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak haber, kısa sürede tüm dünyada duyuldu ve etkilerinin önümüzdeki günlerde piyasalarda devam etmesi bekleniyor.

Peki, sizce El Salvador’dan sonra başka ülkeler de Bitcoin’i ulusal para birimi olarak kabul eder mi? Bu noktada dünyanın en güçlü ekonomilerinden Çin’in daha önce Bitcoin’i “bir para birimi olarak değil, ‘bir yatırım aracı olarak görülmesi’ gerektiği” uyarısında bulunduğunu da hatırlatalım.