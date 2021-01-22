Bitcoin, Mart 2020'den sonraki en büyük değer kaybını yaşıyor. Zaten son bir haftadır düşüş eğiliminde olan kripto para birimi, sabah saatleri itibarıyla 28 bin 800 seviyelerine kadar geriledi. Şu sıralar toparlanmaya başlayan Bitcoin'in akıbeti önümüzdeki saatlerde nasıl olacak, bunu zaman gösterecek.

Son yılların en çok konuşulan yatırım araçlarından Bitcoin, acemi yatırımcısına saç baş yoldurmaya devam ediyor. Yaklaşık bir haftadır düşüşte olan Bitcoin, sabah saatlerinde 28 bin 800 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu ciddi düşüşün ardından yeniden toparlanmaya başlayan kripto para birimlerinin kralı, an itibarıyla 30 bin 880 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yaşanan düşüş, Mart 2020'den sonraki en büyük kayıp olarak nitelendiriliyor. O dönemlerde 8.000 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, mart ayı içinde 4.800 dolar seviyelerine düşmüş, ardından da bu günlere kadar gelen bir ralliye başlamıştı.

Bitcoin borsaları, geçtiğimiz günlerde tüm zamanların rekorunu kırmış, işlem hacmi 1 trilyon dolara ulaşmıştı. Dün sabah itibarıyla ise 992 milyar dolarlık işlem hacmi söz konusuydu. Bu sabah saatlerinde ise 90 milyar dolar kaybeden piyasa, şu sıralar 902 milyar dolarlık hacme sahip. Önümüzdeki saatlerde neler yaşanacağını ise zaman gösterecek.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminin hepsi de değer kaybı yaşıyor

Bitcoin'de yaşanan düşüş, bu kripto para birimine endeksli olan tüm altcoinlerin de değer kaybetmesine yol açtı. Yapılan son kontroller, en yüksek işlem hacmine sahip olan 100 birimden 90 tanesinde düşüş gösteriyor. Ayrıca, bu 100 birim arasındaki en yüksek hacimli 10 birimin tümü de kırmızıya dönmüş durumda. Açık konuşmak gerekirse kripto para piyasaları, tam anlamıyla kan gölüne dönmüş durumda.

İnternet fenomenleri ne düşünüyor?

Yıllardır kripto para birimleriyle ilgili düşüncelerini aktarmakta olan Selcoin ve Dr. Hardfork isimli Twitter hesaplarına göre Bitcoin cephesinde yaşanan düşüşün, herhangi bir endişeye yol açmasına gerek yok. Hatta bu konuda çok iddialı olan Dr. Hardfork, boğa, yani astronomik yükselişler döneminin daha yeni başlamış olduğunu söylüyor. Selcoin de benzer düşünceler içerisinde. Ancak özellikle de acemi yatırımcılar, bu düşüşlerden doğrudan etkileniyorlar ve etkilenmeye de devam edecekler gibi görünüyor.

Borsalardaki saldırı iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yok

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, BitMEX isimli borsanın araştırma biriminin, bir saldırıdan bahsettiğini aktarmıştık. İddialara göre birileri, sadece 22 dolarlık komik bir işlem sırasında "çifte harcama" saldırısı düzenlemiş, Bitcoin'in binlerce dolar düşmesine yol açmıştı. Ancak bu iddia ile ilgili de yeni bir gelişme yaşanmadı. Aslına bakacak olursak iddianın asılsız olabileceği, bazı kripto para yatırımcıları tarafından da gelmişti. Yani düşüşün nedeni, söz konusu iddia ile ilgili olmayabilir.