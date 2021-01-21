Büyük bir Bitcoin borsası olarak hizmet veren BitMEX, Bitcoin'de "çifte harcama" saldırısı yaşanmış olabileceğini açıkladı. Bu açıklamanın duyulmasıyla bir süredir sallantıda olan Bitcoin, daha fazla değer kaybederek 32 bin 500 dolar seviyelerine indi. Ancak bazı isimler, böyle bir saldırı olduğuna inanmıyorlar.

Son yılların hem en çok kazandıran hem de en çok kaybettiren yatırım araçlarından bir tanesi haline gelen Bitcoin, yine tartışmaların odağında. Birkaç gün öncesine kadar 40 bin dolar üzerinde seyreden ve hiçbir şekilde durdurulamayın kripto para birimlerinin kralı, şu sıralar 32 bin 500 dolar bandında işlem görüyor. Yatırımcılar, bu düşüşün nedenlerini merak ederken gelen bir açıklama, piyasayı ciddi bir tedirginliğe sürüklemiş durumda.

Kripto paraların alınıp satıldığı büyük borsalardan bir tanesi olan BitMEX'in araştırma ekibi, Bitcoin cephesinde tehlikeli bir durumun fark edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamalarda, 666.833 kodlu blokta bir çifte harcama olayının yaşanmış olabileceği ileri sürüldü. İşte bu açıklamalar, Bitcoin'in 24 saatte yüzde 6 değer kaybı yaşamasına yol açtı.

Binlerce dolarlık düşüşün nedeni, sadece 22 dolarlık bir işlem

Bitcoin'in bu denli değer kaybetmesinin nedeni olarak gösterilen "çifte harcama" saldırısı, bir işlem ve bu işleme bağlı fonların, birden çok kez transfer edilmesi anlamına geliyor. Bir altcoin olarak nitelendirebileceğimiz Bitcoin SV'nin arkasındaki isimlerden bir tanesi olan Eli Afram ise RBF olarak da isimlendirilen bu tekniğin kullanılmış olabileceğini, bunun çok kritik olduğunu söylüyor. Afram'a göre gerçekleştirilen saldırı 22 dolar yerine, 22 milyon dolar da olabilirdi.

BitMEX ekibinin açıklamaları, bazı yatırımcıları tatmin etmedi

Türkiye'deki Bitcoin yatırımcılarının yakından bildiği isimler olarak karşımıza çıkan Tobby Kitty ve Stratrade kullanıcı adlı Twitter hesapları, yaşanan olayın çifte harcama olduğuna inanmıyorlar. Stratrade tarafından yapılan açıklamalarda, bunun bir saldırı olmadığını, hatta Bitcoin yazılımının buna imkan tanıdığı belirtiliyor. Stratrade'e göre yaşanan olay sadece, işlem onay sürecini hızlandırmak için daha fazla işlem ücreti ödenmesinden ibaret. Aslına bakacak olursak, elde edilen bazı bulgular da ortada bir saldırı olmayabileceğini düşündürüyor.

Çifte harcama saldırısının gerçekleştirilebilmesi için, tek bir Bitcoin işleminde iki farklı cüzdana transfer gerekiyor. bitcoinsistemi.com sitesinde yer alan bilgilere göre BitMEX, transfer yapılan cüzdanların "1D6aebVY5DbS1v7rNTnX2xeYcfWM3os1va" ve "3JaLvPkbxhQDca5GJfMJWTbmhTTzBPw4Yu" olduğunu iddia ediyor. Yukarıdaki tabloda ise söz konusu transfer işleminin geçersiz olduğu açıkça görülebilir. Görünen o ki Bitcoin ekosisteminde bir şeyler oluyor ancak hiç kimse, bu ekosistemde neler olduğunu şu an için anlayabilmiş durumda değil.