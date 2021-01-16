Bitcoin'deki fiyat dalgalanmalarını gök cisimlerinin hareketlerine göre tahmin ettiğini iddia eden bir astrolog, TikTok'ta fenomen haline geldi. 22 yaşındaki ABD'li astrolog Maren Altman, fikirlerinin yatırım tavsiyesi olmadığının da altını çiziyor.

Dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, son dönemlerde yaptığı ataklarla birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Aralık ayının başından bu yana durdurulamaz bir hızla değerini artıran kripto para birimi, geçtiğimiz günlerde 42 bin dolar seviyesini denedikten hemen sonra sert bir düşüş yaşadı ve şu anda 36 bin 550 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin'in fiyatındaki ani artış yatırımcısının yüzünü güldürürken, henüz yatırım yapmayanların ise iştahını kabarttı. Uluslararası yatırım bankası JPMorgan Chase & Co.'ya göre popüler kripto parada uzun vadeli hedef 146 bin dolar. Elbette, bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmiyor ancak sosyal medyada Bitcoin için fiyat tahmini yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Bunlardan biri de ABD'li astrolog Maren Altman.

Bitcoin'deki fiyat dalgalanmalarını gök cisimlerinin hareketlerine göre tahmin ettiğini iddia ediyor:

TikTok'ta dünyanın en ciddi astroloğu olarak anılan Maren Altman, yeni ilgi alanı olan Bitcoin fiyat tahminleri sayesinde 1 milyon takipçiye ulaştı. NTV'nin haberine göre, 2020’de fiyatlar yükseldikçe kripto para birimleri konusunda da içerikler yayınlamaya başlayan 22 yaşındaki Altman, “Fiyat yörüngelerini tahmin edebilirim, ancak bir finansal danışman olduğumu iddia etmiyorum ve bu nedenle asla al veya sat tavsiyesi vermem” dedi.

Bitcoin'le ilgili son tahmininde "ocak ayının sonunda ve özellikle şubat ve mart başında bazı olumlu göstergeler gördüğünü" söyleyen Altman, "Mart ortasına gelindiğinde, büyük bir düzeltme görüyorum. Nisan ortasında daha az iyimserim. Mayıs ayında ise Bitcoin değerleri yükselişte…" ifadelerini kullandı.

Ünlü TikTok fenomenine göre Merkür Bitcoin'in fiyat verilerini temsil ediyor, Satürn ise kısıtlayıcı bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Altman'ın tahminlerinin doğru olup olmadığını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.