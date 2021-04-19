Hafta sonunda kan gölüne dönen kripto para piyasaları toparlanmaya başladı. Bir günde yüzde 14'ten fazla değer kaybederek 51 dolar seviyelerine düşen Bitcoin'de yaşanan toparlanma emareleri, piyasalardaki karamsar havanın dağıldığını düşündürüyor.

Son yılların en popüler yatırım araçlarından Bitcoin, son dönemlerde haberlerimize sık sık konu oluyor. Böyle bir şeyin yaşanmasının esas nedeni, Bitcoin ve diğer para birimlerinin de içinde olduğu kripto para piyasalarında boğa, yani yükseliş sezonunun yaşanıyor oluşundan kaynaklıydı. Bu sezon, kripto para yatırımcısının yüzünü ciddi anlamda güldürmeyi başarmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta sonu, kripto para piyasalarında kan gölüne çeviren olaylar yaşandı. Bu olayların nedeni ise kripto para madencilerinin yaygın oldukları Çin'in Sincan bölgesinde yaşanan elektrik kesintisiydi. CoinMarketCap’e göre kesintinin başlaması nedeniyle başlayan Bitcoin satışları, kripto para biriminin çok ciddi oranlarda değer kaybetmesine yol açtı. Geçtiğimiz günlerde 60 bin dolar seviyesinin üstünde kalan ve satışların başlamasıyla birlikte yüzde 14'ten fazla değer kaybederek 51 bin dolar seviyelerine inen Bitcoin, yatırımcılarına tam anlamıyla "diken üstünde" oldukları bir hafta sonu geçirtti. Neyse ki bu düşüş, kısa süreli oldu.

Toparlanmaya çalışan Bitcoin, 57 bin doların üzerini gördü

Yukarıdaki grafik, Bitcoin'in 1 saatlik zaman dilimlerindekini fiyat hareketlerini göstermektedir.

Bitcoin'in fiyat grafiklerine baktığımızda, yeşil mumların* yanmaya başladığını görüyoruz. Bu da kripto para birimlerinin kralı olan Bitcoin için toparlanmanın başladığını gösteriyor. Ayrıca hafta sonunda yaşanan düşüş, geçtiğimiz günlerde 2 trilyon doları aşan market hacminde büyük gerilemeye yol açmış, 2 trilyon dolar seviyesi ciddi oranda gerilemişti. Yeşil mumların yanmasıyla birlikte bu durum da değişti ve CoinMarketCap'te yer alan verilere göre anlık toplam market hacmi, yaptığımız son kontrollere göre 2,1 trilyon dolara ulaşmış durumda.

Kripto paralar, bir süre daha hayatımızın içinde olacaklar ve tartışılacaklar gibi görünüyor. Zira geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan bir genelge ile kripto varlıklarla alış satışlara yasaklama getirildi. Türkiye'nin bu hamlesinden birkaç gün sonra ise Çin Merkez Bankası'ndan benzer bir hamle geldi ve yetkililer, kripto paraları tanımaya başladıklarını, bu konuyla ilgili bazı düzenlemeler getireceklerini açıkladılar.

(*) mum ibaresi, herhangi bir emtianın fiyatsal değişiklik grafiğinde yer alan göstergelerdir. Grafiği inceleyen kişinin tercihine göre 1 dakikadan 1 yıla kadar oluşturulabilen göstergeler, bir emtianın o zaman aralığında hangi değerler arasında gidip geldiğini ve en uç noktalarının, yani iğne attığı değerlerin tespit edilmesini sağlamaktadır.