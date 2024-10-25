Fransa merkezli yolculuk paylaşım platformu BlaBlaCar, Obilet’i satın almak için Rekabet Kurumu’ndan onay aldı.

Fransa merkezli yolculuk paylaşım platformu BlaBlaCar, Obilet’i satın almak için Rekabet Kurumu’ndan onay aldı.

BlaBlaCar, Obilet’in hisselerini devralmak için başvuruda bulundu ve 18 Ekim'de Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadesi yer aldı.

BlaBlaCar, Obilet ile stratejik iş birliğini güçlendiriyor

BlaBlaCar, bu satın alma ile birlikte Obilet’in gelişmekte olan ülkelerdeki otobüs biletleme işine katkıda bulunmayı planlıyor. Şirket Haziran ayında BlaBlaCar’dan stratejik bir yatırım almıştı.

Obilet, yüzlerce otobüs, havayolu, feribot, otel ve araç kiralama seçeneğini sunarak kullanıcıların seyahat ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir platform olarak faaliyet gösteriyor. BlaBlaCar ise kullanıcının yolculuk paylaşımı yapmasına olanak tanıyor.

BlaBlaCar, Obilet'in gelişmekte olan ülkelerdeki otobüs biletleme işine önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor. Obilet’in satın alınması, bu iki şirketin iş birliği yolculuk paylaşım pazarındaki dinamikleri değiştirebilir ve daha da yaygınlaşmasına zemin hazırlayabilir.