Rekabet Kurumu Onayıyla BlaBlaCar, Obilet’i Satın Alma Sürecini Tamamladı!

1 dk okuma süresi
3
1
0
0
0
Fransa merkezli yolculuk paylaşım platformu BlaBlaCar, Obilet’i satın almak için Rekabet Kurumu’ndan onay aldı.

Fransa merkezli yolculuk paylaşım platformu BlaBlaCar, Obilet’i satın almak için Rekabet Kurumu’ndan onay aldı.

BlaBlaCar, Obilet’in hisselerini devralmak için başvuruda bulundu ve 18 Ekim'de Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadesi yer aldı. 

BlaBlaCar, Obilet ile stratejik iş birliğini güçlendiriyor

obilet

BlaBlaCar, bu satın alma ile birlikte Obilet’in gelişmekte olan ülkelerdeki otobüs biletleme işine katkıda bulunmayı planlıyor. Şirket Haziran ayında BlaBlaCar’dan stratejik bir yatırım almıştı.

Obilet, yüzlerce otobüs, havayolu, feribot, otel ve araç kiralama seçeneğini sunarak kullanıcıların seyahat ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir platform olarak faaliyet gösteriyor.  BlaBlaCar ise kullanıcının yolculuk paylaşımı yapmasına olanak tanıyor. 

BlaBlaCar, Obilet'in gelişmekte olan ülkelerdeki otobüs biletleme işine önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor. Obilet’in satın alınması, bu iki şirketin iş birliği yolculuk paylaşım pazarındaki dinamikleri değiştirebilir ve daha da yaygınlaşmasına zemin hazırlayabilir.
İLGİLİ HABER

Uçak Biletlerindeki Harflerin ve Rakamların Anlamları Ne? Sosyal Medyada Biletinizi Paylaşmamanızı Gerektiren Bilgiler de İçeriyor!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://swipeline.co/fransa-merkezli-blablacar-obilet-satin-aliyor/
3
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
3
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler